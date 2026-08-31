Ajax, Simon Adingra’nın transferi için Sunderland ile anlaşmaya vardı. Sky Sport’un haberine göre muhabir Keith Downie, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanında Amsterdam ekibi tarafından kiralanacağını belirtti. Ajax’ın satın alma opsiyonu alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Böylece Ajax, sol kanada takviye arayışında bir sonraki adıma geçmiş oldu. Pazartesi günü daha önce kulübün Adingra için Sunderland’e resmi olarak başvurduğu ortaya çıkmıştı. Adingra, Amsterdam’da Mika Godts’un halefi olarak görülüyor.





Öte yandan kanat oyuncusu şu anda sakat. Downie, Adingra’nın kısa süre içinde yeniden forma giyebilecek duruma gelmesinin beklendiğini aktardı. Bu nedenle Ajax’ın yeni hücum oyuncusu için uzun süre beklemesi gerekmeyecek gibi görünüyor.

Sunderland, Adingra’yı 2025 yazında Brighton & Hove Albion’dan 21,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı; bu rakam yaklaşık 25 milyon avroya denk geliyor. Ancak kulüpteki ilk yılı beklendiği gibi geçmedi, çünkü Fildişi Sahilli milli oyuncu sadece 14 maçta forma giydi.

Geçen kış Adingra geçici olarak başka bir kulübe gönderilmişti. AS Monaco, onu kiralamak için 1 milyon avro ödedi ve kanat oyuncusu 14 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Adingra, Sunderland döneminden önce Brighton’da iki sezon oynadı. Daha önce Union Sint-Gillis ve FC Nordsjaelland formalarını giyen oyuncu, Brighton’da çıktığı 60 Premier League maçında 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Adingra, uluslararası düzeyde de önemli bir deneyime sahip. Hücum oyuncusu, Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla 30 maça çıkıp 5 gol attı ve geçen yaz Dünya Kupası kadrosunda yer aldı; burada Almanya’ya karşı sonradan oyuna girerek 15 dakika süre aldı.