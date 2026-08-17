Mika Godts, geçen hafta Ajax’tan Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Amsterdam ekibi, 21 yaşındaki hücum oyuncusu için Ajax’a göre en fazla 55 milyon euroya çıkabilecek bir bonservis bedeli alacak, ancak bunun önemli bir kısmı KRC Genk’e gidecek.

Godts, 2020 ile 2023 yılları arasında Genk altyapısında oynadı. Genk, onu RSC Anderlecht’ten bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak Genk’in A takımı için hiç forma giymedi.

Ajax, onu Ocak 2023’te 1 milyon euro karşılığında transfer ettiğinde, sonraki satıştan alınacak pay konusunda da anlaşmalar yapılmıştı. Bu oranın muhtemelen yaklaşık yüzde on olduğu belirtiliyor.

Het Laatste Nieuws, şimdi Genk’in Godts’un PSG’ye transferinden yaklaşık 5,5 milyon euro elde edeceğini yazıyor. Bu da Belçika kulübü için oldukça yüksek bir meblağ anlamına geliyor.

Godts’un Amsterdam’daki sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyordu. Ajax, Belçikalı oyuncuyu takımda tutmak istiyordu, ancak Paris’in uluslararası dev kulübüne transferinde de kolaylık sağladı.

Godts, 2023’teki transferinden birkaç ay sonra Ajax A Takımı adına resmi debutunu yaptı. Nisan 2023’te, Fortuna Sittard’a karşı oynanan lig maçında ilk kez A takımda sahaya çıktı ve sonraki sezonlarda A takım kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Hücum oyuncusu, Ajax formasıyla toplam 115 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 26 gol attı. Godts ayrıca 2025/26 sezonunda Eredivisie’de Yılın Johan Cruijff Yeteneği seçildi.