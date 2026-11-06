Ajax, Menno Geelen'in yerine geçecek ismi şimdiden gözüne kestirdi mi? "O isim çok konuşuluyor"

Ajax'ta Menno Geelen'in yerine kimin geçeceği konuşulurken Siem de Jong'un adı sık sık gündeme geliyor. De Telegraaf muhabiri Mike Verweij, bunu Kick-off podcast'inde aktardı.

Geelen, cuma öğleden sonra Ajax'tan ayrılacağını aniden açıklayarak şaşkınlık yarattı. Genel müdür, sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürmesine rağmen Amsterdam'daki görevini Nisan 2027'de bırakacak.

Ajax'ın denetim kurulu, Geelen'in yerine geçecek kişiyi bulmak için dışarıdan bir şirketle çalışacak. Ajax yönetimi, gelecek yıl 1 Nisan'dan önce Johan Cruyff Arena'da yeni bir genel müdürün göreve başlamasını bekliyor.

Verweij'e göre Johan Cruyff Arena'da Siem de Jong'un adı da sık sık anılıyor. "Ama sanırım önce daha büyük bir isme yönelecekler."

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Valentijn Driessen ise her şeyden önce yeni genel müdürün Jordi Cruyff ile iyi geçinmesini umuyor. "Gerçi Cruyff'un iki yıllık sözleşmesi var; umarım genel müdür biraz daha uzun süre görevde kalır", diyerek sözlerini tamamladı.

Siem de Jong, 2023'te Ajax'ta bir staj programına katıldı ve bugün teknik direktör Jordi Cruyff'un ekibinde yer alıyor. Futbolcuların ve antrenörlerin fikir alışverişinde bulunduğu bir isim olarak da görev yapıyor.

Futbolculuk döneminde Ajax formasını 276 kez giydi. Bu maçlarda 88 gol attı ve 52 asist yaptı. Dört kez Hollanda şampiyonu oldu.