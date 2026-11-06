Ajax, Menno Geelen'in 1 Nisan 2027 itibarıyla kulüpten ayrılacağını cuma günü açıkladı. Karar, Denetim Kurulu (RvC) ile yapılan görüşmelerin ardından alındı. Genel müdür Geelen, 2019'dan bu yana Ajax'ta görev yapıyor ve daha önce ticari direktör olarak çalıştı.

Ajax Denetim Kurulu, Geelen'in yerine geçecek ismi bulmak için dışarıdan bir şirketle çalışacak. Yönetim, gelecek yıl 1 Nisan'dan önce Johan Cruyff Arena'da yeni bir genel müdürün göreve başlamış olacağına inanıyor.

Geelen, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Ajax için çalışmak her zaman bir onurdu. On altı yılı aşkın sürenin ardından benim için yeni bir adım atma zamanı geldi. Burada üstlenme fırsatı bulduğum görevler için minnettarım. Denetim Kurulu ile sona erecek sözleşmem ve gelecek hakkında görüşmelere erkenden başladık. Bunlar iyi görüşmelerdi ve sonunda bu kararı aldık. Kararı şimdi açıklayarak yerime geçecek kişiyi bulmak için zaman yaratmış oluyoruz" dedi.

Geelen, "Burada çok şey öğrendim ve Ajax'ta bunca yıl birlikte çok şey başardık" diye konuştu. "Çok sayıda güzel anımız var; elbette daha az güzel olaylar da yaşandı. Ancak şu anda benim için en önemlisi, bu sezon sportif başarı elde edilmesi ve kulübün ilerleme kaydetmesi. Önümüzdeki aylarda buna katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim."

Denetim Kurulu adına konuşan başkan Lesley Bamberger, "Menno kulüp için çok şey yaptı" dedi. "Genel müdürlük görevini üstlenmesi istendiğinde, kulübün zorlu dönemleri aşmasına yardımcı oldu. Bunu yaparken de Ajax'a her zaman sadık kaldı."

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Bamberger, Ajax'ın internet sitesindeki açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Denetim Kurulu olarak görevimiz, kulübün gelişimine uygun, iyi bir halef bulmak. Menno ile yeni genel müdürün diğer yönetim üyeleriyle birlikte kulübün sürdürülebilir ve başarılı geleceği için çalışmaya devam edebilmesi amacıyla, görev devrini birlikte özenle gerçekleştirmek üzere anlaştık."