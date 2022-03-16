Ajax menajeri Erik ten Hag, Manchester United için İngilizce dersleri aldığına dair haberlere yanıt verdi

Ajax patronu Erik ten Hag’ın yaz aylarında Manchester United'a transfer olma ihtimali her geçen gün yükselirken Hollandalı menajer İngilizce dersleri almaya başladı.

United ile sözleşme imzalayacağı için İngilizce dersi aldığı konuşulan başarılı menajer, bu görüşe katılmadığını söylese de İngiltere’ye her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Ajax’ın hocasına bu konu hakkında soru sorulduğunda, Kırmızı Şeytanlar için eğitim almadığını söylerken kulüp içerisinde İngilizce konuştuklarından dolayı bu eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Takımında çok sayıda yabancı oyuncu olduğuna değinen Erik ten Hag, hem futbolcuların hem de kendisinin dil eğitimi aldığının altını çiziyor.

Ne söylendi?

Paris Saint-Germain patronu Mauricio Pochettino ile birlikte Hollandalı hoca, uzun süredir geçici patron Ralf Rangnick görevinden ayrıldıktan sonra Old Trafford'daki yönetici adaylarından birisi olarak göze çarpıyor.

Basında çıkan haberler, Kırmızı Şeytanların hoca arayışından bahsederken Hollandalı menajerin İngilizce eğitim alması United taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

Ancak Hag, BT Sport’a yaptığı açıklamada durumun düşünüldüğü gibi olmadığını ifade etti.

"Hayır, o haberler kesinlikle doğru değil. İngilizce eğitim aldığım doğru, ancak United için öyle bir eğitim almıyorum.

“Kulüpteki herkes İngilizce konuşuyor ve böylece iletişimimiz daha iyi bir noktaya geliyor.

“Hollanda'da çok sayıda yabancı oyuncu var. Zaten onlar da İngilizce eğitim alıyorlar."

Bu açıklamaların ardından, Hollandalı hoca etrafında oluşan spekülasyonlar bir süreliğine duracak olsa da yeniden alevlenmesi için çok fazla zaman geçmeyecek.

Çünkü, yaz aylarında takımın başına yeni bir menajer geçirmeyi hedefleyen United’ın, başarılı hocayı Old Trafford’a getirme arzusunda olacağı biliniyor.

Ajax ve United elendi

Öte yandan Erik ten Hag’ın ekibi Ajax'ın Benfica'ya mağlubiyeti, çeyrek final etabından önce elenmelerine sebep olurken Atletico Madrid'e 1-0 kaybeden United da Şampiyonlar Ligi’nin dışında kaldı.

Rangnick'ten menajerlik görevini kim alırsa alsın, yaz transfer döneminde United’dan ayrılacak oyuncular hesaba katıldığında zor bir görevle karşı karşıya olacak.

Kırmızı Şeytanlar için önümüzdeki sezon köklü değişiklikler olabilir ve tüm bu karmaşık süreçler, yeni hocanın işinin pek de kolay olmayacağı anlamına geliyor.

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