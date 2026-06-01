"Ajax, Marsilya, Porto ve Monaco'yu geride bırakacak ve ilk transferine çok yakın"

Diario SPORT'un Pazartesi sabahı verdiği habere göre, Ajax Roony Bardghaji'yi kadrosuna katmaya çok yakın. FC Barcelona, transferi 30 Haziran'a kadar tamamlamak istiyor.

Bardghaji, geçen yaz 2,5 milyon euroya FC Kopenhag'dan transfer olmuştu. İsveçli forvet, ilk yılında LaLiga'da 21 maça çıktı.

Yirmi yaşındaki sağ kanat oyuncusu çoğunlukla yedek olarak sahaya çıktı. Barcelona formasıyla bir gol attı ve bir asist yaptı.

Kulüp, Kuveyt doğumlu forvette hala bir gelecek görüyor, bu nedenle kiralık transfer gündemde. SPORT, Ajax'ın en olası hedef olduğunu yazıyor. Barça ayrıca geri alım opsiyonlu bir satış da düşünüyor.

Jordi Cruijff, birkaç ay önce bu sağ kanat oyuncusu hakkında bilgi almıştı. Ancak Ajax, kesinlikle ilgilenen tek kulüp değil.

Spor gazetesi, Ajax'ın Bardghji için favori olmasına rağmen, Juventus, Olympique Marseille, Real Betis, Celta de Vigo, FC Porto, AS Monaco ve VfB Stuttgart'u da olası destinasyonlar olarak gösteriyor.