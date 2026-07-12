Marcos Leonardo, Al-Hilal’dan Ajax’a transfer oluyor. Transfer piyasası muhabiri Fabrizio Romano, bunu Pazar akşamı kendine özgü “here we go” ifadesiyle duyurdu. Transferin bedeli 17,5 milyon avro olarak belirlendi.

Şu anda her iki kulüp de anlaşmaya vardı. Romano’ya göre, 23 yaşındaki forvet de kişisel şartlar konusunda Amsterdam ekibiyle sözlü olarak anlaştı.

Şu anda avukatlar, hukuki belgeleri hazırlamak ve gözden geçirmekle meşgul. Leonardo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Ajax’ın oyuncusu olacak.

Romano’ya göre başlangıçta 25 milyon avroluk bir transfer ücreti söz konusuydu. Daha sonra İtalyan gazeteci, X’te yaptığı düzeltmede bu rakamın 17,5 milyon avro olduğunu belirtti. De Telegraaf gazetesi daha önce transfer ücretinin 25 milyon avrodan daha düşük olacağını yazmıştı. Söylentilere göre Leonardo, Johan Cruijff ArenA'da 2030 veya 2031 ortasına kadar süreli bir sözleşme imzalayacak.

Leonardo’nun Avrupa’ya geri dönmeyi çok istemesi, Ajax’ın işine yaradı. Brezilyalı oyuncu, 2024’ün başında Santos’tan Benfica’ya transfer oldu, ardından birkaç ay sonra Al-Hilal onu yaklaşık kırk milyon avroya kadroya kattı. Suudi Arabistan’daki kazançlı sözleşmesine rağmen, Avrupa’da yeniden en üst seviyede oynamak için maddi fedakarlık yapmaya hazırdı.

Forvet, olağanüstü istatistiklere sahip. Al-Hilal’a transfer olduğundan bu yana 82 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 48 gol attı. Böylece Suudi Arabistan’ın en üst düzey kulüplerinden birinin en verimli forvetlerinden biri haline geldi.

Ajax, geçtiğimiz haftalarda yeni bir santrfor arayışındaydı. Wout Weghorst’un FC Twente’ye transferi ve Kasper Dolberg’in durumundaki belirsizliğin ardından Leonardo, en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Son ayrıntılar kesinleştiğinde, Amsterdam’ın bu yazki en çok konuşulan transferlerinden biri duyurulacak.