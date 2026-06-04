Ajax, Marc-André ter Stegen'in transferini hâlâ umut ediyor, ancak önünde büyük bir engel var

Mundo Deportivo'nun haberine göre Ajax, Marc-André ter Stegen'in transferini hâlâ umut ediyor. Ancak olası bir anlaşmanın önündeki tek büyük engel, 34 yaşındaki kalecinin maaşı.

Geçen ay Voetbal International, Ter Stegen'in Ajax'ın radarında olduğunu duyurmuştu. Jordi Cruijff, deneyimli bir kaleciyle nihayet huzur sağlamak istiyor ve önümüzdeki transfer döneminde büyük bir yatırım yapmayı planlıyor.

Ter Stegen, FC Barcelona'da kenara itildi ve kışın Girona'ya kiralandı. O kulüpte hamstring sakatlığı nedeniyle neredeyse hiç forma giyemedi.

Birkaç hafta önce Mundo Deportivo, Alman oyuncunun Barcelona'dan ayrılabileceğini bildirmişti. Ajax'ta Ter Stegen, Míchel ile yeniden bir araya gelebilir.

İspanyol teknik direktör, Amsterdam ekibinin yeni teknik direktörü olarak resmi olarak tanıtıldı. O ve Ter Stegen, geçen sezon Girona'da birlikte çalışmıştı.

Míchel, Ter Stegen'i Johan Cruijff ArenA'ya getirmek istiyor, ancak bunun mümkün olup olmadığı belirsiz. Mundo Deportivo'ya göre tek büyük engel, Ter Stegen'in çok yüksek maaşı.

Bu arada, Ajax ile adı anılan tek kaleci Ter Stegen değil. Voetbal International kısa süre önce Mark Flekken'in adını gündeme getirmiş, Perşembe günü ise Sport, Cruijff'in artık 37 yaşındaki Yann Sommer'i hedeflediğini eklemişti.