Ajax, Marc-André ter Stegen'i ve Hollanda Milli Takımı'nda 11 kez forma giymiş bir oyuncuyu düşünüyor

Ajax, önümüzdeki yaz yeni bir kaleci transfer edecek. Voetbal International’ın haberine göre, Jordi Cruijff deneyimli bir kaleciye yöneliyor ve bu konuda iki büyük ismi gündeminde tutuyor.

Son yıllarda kaleci pozisyonu Amsterdam ekibi için bir sorun haline geldi. Sadece bu sezon bile Remko Pasveer, Vitezslav Jaros ve Maarten Paes olmak üzere üç farklı "birinci kaleci" kaleyi korudu.

Cruijff, bu pozisyonda nihayet istikrar sağlamak istiyor ve önümüzdeki transfer döneminde bu alana ciddi bir yatırım yapacak. VI, bu konuda Marc-André Ter Stegen'in adını da geçiyor.

Almanya milli takım oyuncusu, FC Barcelona'da kenara itilmiş ve kış transfer döneminde Girona FC'ye kiralanmıştı. Bu kulüpte hamstring sakatlığı nedeniyle neredeyse hiç forma giyemedi.

34 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre, değeri hala dört milyon avro.

VI, Ter Stegen'in yanı sıra Mark Flekken'in adını da geçiyor. Hollanda milli takımında 11 kez forma giyen Flekken, Bayer Leverkusen'in birinci kalecisi ve 12 milyon euro değerinde.