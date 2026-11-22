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AT5'in haberine göre pazar günü saat 12.00 civarında Bijlmer ArenA İstasyonu'nda ciddi bir kaza meydana geldi. AT5. Üzerinde insanlar varken bir yürüyen merdiven kontrolden çıktı. En az sekiz kişi yaralandı; ağır yaralı iki kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olay, Bijlmer ArenA İstasyonu'na çok yakın olan Johan Cruijff ArenA'daki Ajax-ADO Den Haag maçının başlamasından yaklaşık 2,5 saat önce yaşandı.

AT5 yürüyen merdivenin kontrolden çıkarak üzerindeki insanlarla birlikte bir anda çok hızlı biçimde aşağı indiğini yazdı. Merdiveni kullanan birkaç kişi düştü.

ProRail, Algemeen Dagblad gazetesine yaptığı açıklamada yürüyen merdivenin tamamen durmuş hâlde olduğunu ve aniden harekete geçtiğini belirtti. Bu da yaralıların yaşadığı şaşkınlığı daha da artırdı.

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Bir polis sözcüsü, AT5'e yaptığı açıklamada birkaç kişinin muhtemelen kemik kırıkları yaşadığını söyledi.

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Bir görgü tanığı şöyle anlattı: "Çoğu yaşlı, beş kadar kişi düştü. Bir kişinin başında ciddi bir yara gördüm, bir başkası da yerde yatmaya devam etti."

Bijlmer ArenA İstasyonu'nda söz konusu yürüyen merdivende çalışmalar yürütülüyor. Bu nedenle kazayı ProRail'in yanı sıra iş müfettişliği de araştıracak.

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Polis sözcüsü, başka kişilerin de (hafif) yaralanmış olabileceğini ancak kazadan sonra yollarına devam ettiklerini belirtti.