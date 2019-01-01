Ajax - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, geçtiğimiz sezonun yarı finalisti Ajax'a konuk oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonunda önemli bir çıkış yakalayarak finalin kapısından dönen , Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği 'i ağırlıyor.

Sezon başında Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt gibi önemli oyuncularını kaybeden Ajax, Eredivisie'de oynadığı ilk beş maçta 13 puan toplarken bu karşılaşmalarda 19 gol atmayı başardı.

2012-2013 sezonunun ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Lille ise 'de oynadığı ilk beş maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

İki takım ilk kez UEFA organizasyonunda karşı karşıya geliyor.

Ajax - Lille maçı ne zaman, saat kaçta?

Ajax ve Lille'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak.

Ajax - Lille maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Ajax - Lille karşılaşması beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Ajax - Lille maçı ne zaman, saat kaçta?

İddaa bu maçta Ajax'ın galibiyetine 1.35 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 3.75 olarak belirlenmiş.

Lille galibiyetine verilen oran ise 5.25.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.