Ajax ligi yedinci sırada bitirecek ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaçıracak. Her gün Voetbalzone'da Hollanda'nın önde gelen kulüpleriyle ilgili üç tezi ele alıyoruz. Ayrıca, geleneksel ilk üçün dışındaki takımlara da düzenli olarak yer veriyoruz. Ajax, geçtiğimiz hafta sonu FC Twente'ye 1-2 yenildi ve Tukkers'ın dördüncü sırayı ele geçirmesine tanık oldu. Sence Ajax, VriendenLoterij Eredivisie sıralamasında daha da aşağıya düşecek ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaçıracak mı? Yorumlarda görüşlerini paylaş!

Ajax, geçtiğimiz Cumartesi günü rakibi FC Twente ile kendi sahasında karşılaştı ve puan alamadı. Bu mağlubiyet, VriendenLoterij Eredivisie sıralamasında büyük bir değişikliğe yol açtı: FC Twente, Ajax'ı geçerek dördüncü sıraya yükseldi ve bu da ona Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandırdı.

48 puanla FC Twente'nin sadece iki puan gerisinde olan Amsterdam ekibinin kalan fikstürü hiç de kolay değil. Heracles Almelo ve NAC Breda ile oynayacağı iki deplasman maçının ardından Ajax, son üç maçını lig şampiyonu PSV, FC Utrecht ve sc Heerenveen ile oynayacak. Son iki takım, Avrupa kupaları için play-off sıralaması için kıyasıya mücadele ediyor.

Utrecht dokuzuncu sırada yer alıyor ve şu anda play-off'ların son sırasını işgal eden Sparta Rotterdam'dan (41) bir puan geride. Ron Jans'ın takımı, son beş karşılaşmada sadece bir kez galip gelen Ajax için gerçek bir kabus. Utrecht de formda ve ligdeki son on maçın ikisini kaybetti. Bunlar PSV'ye (4-3) ve Feyenoord'a (0-1) karşı kıl payı yenilgiler oldu.

Utrecht'in yanı sıra Heerenveen de VriendenLoterij Eredivisie'de etkileyici bir galibiyet serisi yakaladı. Frizya kulübü beş maçtır yenilgi yüzü görmedi ve ligde yedinci sırada, Ajax'ın sadece dört puan gerisinde yer alıyor. Sezonun başlarında Óscar García'nın takımı Heerenveen'i geçememiş ve Johan Cruijff ArenA'da maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Heerenveen, son haftada Abe Lenstra Stadyumu'nda Ajax'ın kaderini belirleyebilir ve kulübü play-off'lara gönderebilir.

Ajax play-off'lara kalırsa, kulüp 19 Nisan Pazar günü oynanacak kupa finaline odaklanacak. NEC, şu anda altıncı sırada yer alan AZ ile karşılaşacak. Kupa galibi, Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Bu şekilde AZ, play-off'lardan kurtulabilir. Kuzey Hollanda derbisinin son sonuçları göz önüne alındığında, Alkmaarders'ın kupa zaferi, 2021'de AZ'yi en son yenen Ajax için avantajlı olabilir.