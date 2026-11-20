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Maurice Steijn, pazar günü ADO Den Haag teknik direktörü olarak geri dönüyor. İlk maçında ise Temmuz-Ekim 2023 arasında çalıştığı Ajax'la Amsterdam'da karşılaşacak. NU.nl'ye verdiği röportajda teknik direktör, Ajax'ın mevcut kadrosuyla ne yapacağını bileceğini söyledi.

Steijn'in Ajax dönemi, Amsterdam kulübünün tarihindeki en karanlık sezonlardan birine denk geldi. Steijn'i göreve getiren sportif direktör Sven Mislintat, kendi bildiği yoldan gitti ve Eylül 2023'te görevden alındı.

Üç yıl sonra Ajax daha iyi durumda. Sportif direktör Jordi Cruijff'un geçen yazki çalışmalarıyla kadro da belirgin biçimde güçlenmiş görünüyor. Kadrolar arasındaki farklar sorulduğunda Steijn, önceki bir röportajında "kıskanç" kelimesini kullanmıştı. Şimdi ise bu sözünü bir ölçüde düzeltiyor.

Steijn, NU.nl'ye "Kıskanç belki de yanlış kelimeydi" dedi. "Ama Ajax'ta şu anda mükemmel bir iş birliği var. Başarının temeli bu. Çalıştığım bütün kulüplerde böyle bir iş birliği vardı, ancak ne yazık ki Ajax'ta yoktu. Bu üzücü."

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Yine de gülümseyen Steijn'in biraz kıskançlık duyduğu anlaşılıyor. "Benim dönemimde transfer edilen oyuncularla Cruijff'un transfer ettiklerine bakarsanız fark kendini gösteriyor. Ajax'ın mevcut kadrosuyla ne yapacağımı bilir miydim? Evet, kesinlikle."

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Başarısız geçen macerasına rağmen Steijn, başkentteki dönemini güzel duygularla hatırlıyor. "Ajax benim için her zaman özel bir kulüp olacak. Orada beni daima çok sıcak karşılıyorlar. Ayrıca kulüpteki bazı oyuncuları ve çalışanları hâlâ tanıyorum."

"Onlar ilişki kurduğum insanlar. Yine de bu, bu sezon oynayacağımız maçlardan biri. Durum böyle." ADO şu anda Eredivisie'de 17. sırada ve bu nedenle üzerinde büyük baskı var.

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Bununla birlikte ADO, millî maç arasından önceki son karşılaşmasını kazandığı için Amsterdam'a moralli gidiyor. Evinde Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup etti.

12. sıradaki Sparta ile arasındaki fark yalnızca üç puan. Steijn'in takımı, kış arasından önce aralarında Excelsior'la evinde ve son sıradaki Willem II'yle deplasmanda oynayacağı maçların da bulunduğu birkaç kritik karşılaşmaya çıkacak.