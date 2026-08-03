Ajax’la ilgili transfer iddiası sert şekilde yalanlandı: “O kesinlikle bir seçenek değil”

Jordi Cruijff bu yaz Ajax’a birden fazla transfer hedefi daha kazandırmayı umuyor, ancak Bart van Rooij bunlardan biri değil. Mike Verweij, De Telegraaf’ın Kick-off podcast’inde, FC Twente’nin sağ bekinin “kesinlikle bir seçenek olmadığını” söylüyor.

ESPN, geçen hafta Ajax’ın Van Rooij’nin menajerlik ekibiyle ilk görüşmeleri yaptığını bildirmişti. Ardından bu haber John van den Brom ve Daan Rots tarafından sert bir şekilde yalanlandı.

Rots, bir basın anında, “Bu kesinlikle doğru değil. Van Rooij’nin Ajax’la görüştüğünü okudum ama böyle bir şey olmadı” dedi. “O benim sağ taraftaki partnerim, böyle şeyleri benim bilmem gerekir. Kendisi de bunun doğru olmadığını söyledi. Bildiğim kadarıyla menajeri de Ajax’la görüşmedi.”

Verweij, Kick-off’ta bu haberlerin tam olarak nasıl ortaya çıktığını anlattı. “Jordi Cruijff ve yanında getirdiği scout’u Joël Lara, gerçekten tüm Avrupa’yı haritalandırmış durumda. Tüm oyuncuların sözleşme durumları, buna sınırlı bonservis bedelleri de dahil, dizüstü bilgisayarlarında kayıtlı.”

Verweij, Van Rooij hakkındaki iddialara atıfta bulunarak, “Bir ismin zaman zaman gündeme gelmesinin nedeni de bu” dedi. “Bart van Rooij’nin menajeri aranıyor ve ‘Hey, sözleşme durumu nasıl?’ diye soruluyor.”

“Sonra bundan koca bir hikâye çıkarılıyor. Ama o kesinlikle Ajax için bir seçenek değil” diyen Verweij, söylentilere son noktayı koydu. Kulübü yakından takip eden gazeteciye göre, Cruijff ve Lara’nın elindeki o dev veri listesi, bu arada Julian Brandt’ın takıma kazandırılabilmesinin de nedeni.

“1 Nisan’dan itibaren Brandt’la görüşmeye başladılar ve o da giderek Ajax projesine daha fazla inanmaya başladı. Bu gerçekten askeri bir operasyon gibiydi ama iyi bir projeyle büyük kulüpleri de geride bırakabileceğinizi böylece görüyorsunuz. Çünkü son anda Brandt’ın kapısını çalan kulüpler de var ama o zaman da Brandt, ‘Biraz daha erken gelemezdiniz?’ diyor.”