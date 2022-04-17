Ajax kulübünün teknik heyet sorumlusu olan Gerry Hamstra, Ajax Teknik Direktör Erik ten Hag'ı kulüpte tutmak için ellerinden geleni yaptığını, ancak Hollandalı menajerin her geçen gün Manchester United'a biraz daha yaklaştığını açıkladı.

Ten Hag, sezonun büyük bir bölümünü Old Trafford'a gideceği konusundaki söylentilerle geçirdi.

Haberler, onun Manchester United’da Ralf Rangnick’in yerine geçeceğini gösteriyor.

Ancak şu anki kulübü, Avrupa'nın en yüksek profilli teknik direktörlerinden birisini takımlarında tutma arzusunu gizlemiyor.

Hamstra, onu kalmaya ikna etmek için çok uğraştıklarının altını çiziyor.

Ne söylendi?

Hamstra, Hollandalı menajerleri hakkında övgü dolu ifadeler kullandı ve şunları söyledi:

”Bu konuda elimizden geleni yaptık aslında.

"Onu takımda tutmak için uğraşmaya devam ediyoruz ve henüz bu iş bitmedi.

"Sözleşme uzatma teklif edildi mi? Evet. Daha fazla para mı istiyor? Bu konuda çok fazla ayrıntıya giremiyorum.

“Erik, nihayetinde geleceğini kendisi belirleyebilecek olgunlukta bir insan.

“Bu konuda gerektiği kadar tecrübeye sahip ve o son derece akıllı birisi.

"İki senaryomuz var: Kalmasını gerçekten umuyoruz, ona ilgi olması mantıklı.

“Kalmazsa ikinci senaryoya hazır olmalıyız, çünkü o adım adım Manchester United'a yaklaşıyor."

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Ten Hag, Rangnick'in yerini alacak ana aday olarak Mauricio Pochettino'nun önüne geçerek Manchester United’ın başına geçme şansını artırdı.

Hollandalı hoca United’ın menajeri olursa, Kırmızı Şeytanların 5 yıllık kupa kazanamama serisine son vermek için çok fazla çalışmak zorunda kalacak.

Öte yandan, Old Trafford'un ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı varken bir kadro revizyonu olasılığı da gündemden düşmüyor.

Bu konuda, hangi hoca gelirse gelsin ciddi bir yapılanma olması bekleniyor.

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