Ajax, Konferans Ligi'nde son derece tutkulu bir teknik direktörün çalıştırdığı yabancılar ordusuyla karşılaşacak

Ajax, bu hafta Konferans Ligi lig aşamasındaki mücadelesine devam ediyor. Avrupa'nın üçüncü büyük kulüp turnuvasının üçüncü haftasında rakibi, Danimarka'dan FC Midtylland. Atalanta'yı 2-0 yenerek moral bulan ve Vriendenloterij Eredivisie'de zirve yarışında yer alan Amsterdam ekibini, Danimarka Süper Ligi'nin nispeten az tanınan lideri karşısında neler bekliyor? Voetbalzone, perşembe günü Hollanda'dan gelecek konuklarını ağırlayacak rakibi mercek altına alıyor.

Midtjylland'ın Avrupa macerası pek de iyi başlamadı. Arnavutluk temsilcisi Egnatia karşısında yalnızca bir puan alabildi (1-1); Belçika ekibi Sint-Truiden ise kısa süre önce MCH Arena'dan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Dolayısıyla Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini hâlâ bekliyor. Danimarka Süper Ligi'nde ise durum farklı. Teknik direktör Mike Tullberg'in takımı, on iki maçta topladığı 31 puanla ligin açık ara lideri. Ülkesinde şu ana kadar dokuz galibiyet elde etti. Şampiyonluğun büyük favorisi FC Kopenhag, liderin beş puan gerisinde.

Önemli isimlerini kaybetti

Midtjylland'ın bu kadar iyi performans göstermesi küçük bir mucize sayılabilir. Geçen yaz, Trabzonspor'a toplam 35 milyon euro karşılığında satılan santrfor Franculino ve kanat oyuncusu Aral Simsir ile yollar ayrıldı. Danimarka'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Midtjylland böylece 30'dan fazla gol ve çok sayıda asist üreten iki oyuncusunu kaybetti. Stoper Han-beom Lee'nin Club Brugge'e dokuz milyon euroya, sık sık gol atan orta saha Valdemar Byskov'un ise AZ'ye altı milyon euroya satılması kulübün kasasına ek gelir sağladı. Ayrıca sağ kanat oyuncusu Dario Osorio Crystal Palace'a kiralandı. İngiliz kulübü, Şilili oyuncuyu gelecek yıl 32 milyon euro karşılığında bonservisiyle İngiltere'ye götürebilecek.

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Gelecek maçlar MID Konferans Ligi 12:45 AJX

Midtjylland, birçok kilit oyuncunun ayrılığını telafi etmek için transfer piyasasına yönelmek zorunda kaldı. Bu kapsamda eski Ajax savunmacısı Rasmus Kristensen, Eintracht Frankfurt'tan altı milyon euroya transfer edildi. Los Angeles FC ile sözleşmesi bulunan Venezuelalı millî kanat forveti David Martínez için de yedi milyon eurodan fazla bütçe ayrıldı. Orta saha oyuncusu Kjell Wätjen, Borussia Dortmund'dan Danimarka liderine geçti. Nordin Bakker ise sc Heerenveen'den ayrılarak Midtjylland macerasına atılmayı seçti. Hücum hattı, Fredericia'daki başarılı döneminin ardından geri dönen Friday Etim ve Legia Varşova'dan kiralanan Mileta Rajkovic ile güçlendirildi.

Tutkulu teknik direktör

Midtjylland'ın başarısında, hırslı teknik direktör Tullberg'in de payı var. Farumlu çalıştırıcı henüz 40 yaşında. Futbolculuk kariyeri fazla parlak geçmeyen eski forvet, kariyerini 2011'de Almanya'nın Rot-Weiss Oberhausen takımında noktaladı. Kısa sürede antrenörlüğe yöneldi ve 2019'da Borussia Dortmund'a katıldı. İkinci takımı ve 19 yaş altı takımını çalıştırdı; 2025'in başında ise Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden A takımın kısa süreliğine geçici teknik direktörlüğünü üstlendi. Tullberg, 2024/25 sezonunun sonunda BVB'de yeniden önceki görevine döndü ve birkaç ay sonra Midtjylland yönetimi tarafından göreve getirildi.

Midtjylland, geçen sezon Tullberg yönetiminde uzun süre Danimarka şampiyonluğu yarışının içindeydi. Ancak şampiyonluğa Aarhus GF ulaştı. Genç teknik direktörün takımı ise ülke kupasını kazandı. 14 Mayıs'taki finalde favori FC Kopenhag 1-0 yenildi; galibiyet golünü 82. dakikada Han-beom Lee attı. Midtjylland, Avrupa Ligi lig aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa'da da dikkat çekti. Danimarka temsilcisi için son 16 turu son durak oldu; Nottingham Forest iki maçın toplamında üstün gelen taraftı. Buna rağmen Avrupa performansından memnuniyet duyuldu.

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Tullberg tutkulu ve kararlı bir teknik direktör; coşkusu bazen sınırı aşabiliyor. 2025/26 sezonunda kenardaki öfkeli davranışları nedeniyle tam dokuz sarı kart gördü. Maç boyunca sürekli takımına talimat verip oyuncularını cesaretlendiriyor. Futbolcularının agresif, enerjik oynamasını ve önde baskı yapmasını istiyor. Kontra ataklarda çok tehlikeli olan Midtjylland'ın sahada her zaman üstünlük kurmasını ve rakibini daha baştan baskı altına almasını bekliyor. Bununla birlikte top kayıplarında risk doğuyor; savunmanın arkasında sık sık boşluk kalıyor. Tullberg, oyuncularından her gün tam bir özveri ve çaba talep ediyor.

İki kulüp arasındaki bağ

Midtjylland, Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden biri değil. Yine de 1999'da kurulan kulüp, 2016'da kariyerinin son dönemindeki Rafael van der Vaart'ı kadrosuna katmayı başardı. Çok konuşulan bu macera, yüksek beklentilere rağmen büyük bir başarıya dönüşmedi. Dönemin teknik direktörü Jess Thorup, deneyimli Hollandalının fiziksel durumundan sık sık şikâyet ediyordu. Van der Vaart toplamda yalnızca 20 maç oynadı. İkinci sezonunda maç kadrosuna da nadiren girdi ve 2017/18 sezonunu iki kez oyuna sonradan girerek toplam altı dakika süre almış şekilde tamamladı. Midtjylland şampiyon olurken orta saha oyuncusu bunu tribünden izledi.

Van der Vaart'ın MCH Arena'daki kısa dönemi, sportif hayal kırıklıklarına rağmen tümüyle başarısız değildi. Sportif direktör Claus Steinlein, Ekstra Bladet'e verdiği röportajda bunu vurgulamıştı. Danimarkalı yönetici Ağustos 2017'de, "Ondan hâlâ memnunuz. Öncelikle ticari nedenlerle. Forma satışları arttı ve medyanın ilgisi de çoğaldı. Ayrıca Van der Vaart genç oyuncularımız için gerçek bir mentor. Hepsi, bir futbolcu olarak sahaya farklı bir şey kattığını görüyor" demişti.

Ajax ile Midtjylland arasında başka bağlantılar da var. Viktor Fischer, Amsterdam ekibi tarafından 2011'de Hollanda'ya getirilmeden önce bir süre Danimarka kulübünün altyapısındaydı. Bugün Danimarka ekibinin kaptanı olan Kristensen de bir zamanlar Midtjylland'dan Ajax'a geçmişti. Ancak takımda kalıcı olarak kendini gösteremeyince sağ bek, 2019'da Red Bull Salzburg'u seçti. Buna rağmen Kristensen, Ajax'a gitme kararından hiç pişman olmadı. Savunmacı kısa süre önce Ajax Life'a verdiği röportajda, "Ajax için her şeyimi verdim ve kulübü hâlâ takip ediyorum. FC Midtjylland'dan Ajax'a gitme kararı hayatımın en iyi kararıydı" dedi.

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Midtjylland'ın kalesini birkaç haftadır Hollandalı bir kaleci koruyor. Birinci kaleci Elías Ólafsson sakatlanınca Nordin Bakker önüne çıkan fırsatı iyi değerlendirdi. Eski Almere City FC ve sc Heerenveen kalecisi, FC Kopenhag'a karşı 2-1 kazanılan zirve maçı da dâhil olmak üzere sekiz karşılaşmada forma giydi. Ajax'ın konuk olacağı perşembe günkü maça da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kuzey Hollandalı kaleci, ekim başında Bold'a, "Bu maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen hafta Hollanda'ya döndüm; ailem ve arkadaşlarım yalnızca bu maçtan söz ediyor" dedi.

Genç bir kulüp

Midtjylland'ın köklü bir geçmişi yok. Ajax'ın Avrupa'daki rakibi, Ikast FS ile Herning Fremad'ın birleşmesiyle 1 Temmuz 1999'da kuruldu. Hırslı kulüp yönetiminin nihai hedefi, Orta Yutland'da bir futbol gücü oluşturmaktı. İç saha maçları ilk yıllarda Ikast'ta oynandı; 2004'te ise Herning'e taşınıldı. Midtjylland kısa sürede Danimarka'da zirveye çıktı ve Süper Lig'de birkaç kez ikinci olduktan sonra 2015'te nihayet şampiyonluğa ulaştı. Bu, o sırada henüz on altı yıllık bir kulüp için büyük bir dönüm noktasıydı. Midtjylland artık Avrupa turnuvalarının düzenli katılımcılarından biri ve Danimarka dışından gelen futbolcular için cazip bir adres. Mevcut kadrosunda Nijerya, Fildişi Sahili, Kolombiya, Almanya, Hollanda, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerden oyuncular bulunuyor.

Önceki karşılaşmalar

Ajax, perşembe günü Midtjylland ile yalnızca üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Önceki iki karşılaşma 2020/21 sezonunda oynandı. Ajax, 3 Kasım 2020'de Antony'nin ilk dakikada ve Dusan Tadic'in attığı gollerle Danimarka'dan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Birkaç hafta sonra Ajax bu kez daha farklı bir skorla, 3-1 kazandı. Ancak Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui ve David Neres'in gol atması için ikinci yarıyı beklemek gerekti. Konuk ekibin tek golünü 80. dakikada Awer Mabil kaydetti. Erik Sviatchenko uzatma dakikalarında kırmızı kart gördüğü için Midtjylland maçı on kişi tamamladı. Perşembe günü İskandinav ekibinin kulüp tarihinde Ajax'ı ilk kez yenmek için yeni bir fırsatı olacak.

FC Midtjylland'ın muhtemel ilk 11'i: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.