Ajax, Konferans Ligi'nde son derece fanatik bir teknik direktörün çalıştırdığı yabancılar ordusuyla karşılaşacak

Ajax, Avrupa'nın üçüncü kupası olan Konferans Ligi'nin lig aşamasına bu hafta devam edecek. Üçüncü haftadaki rakibi Danimarka'dan FC Midtylland. Atalanta karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral bulan ve Vriendenloterij Eredivisie'de üst sıralarda yer alan Amsterdam ekibini, Danimarka Superligaen'in nispeten az tanınan lideri karşısında neler bekliyor? Voetbalzone perşembe günü Hollanda'dan gelecek konuklarını ağırlayacak rakibi mercek altına alıyor.

Midtjylland'ın Avrupa macerası pek de iyi başlamadı. Arnavutluk temsilcisi Egnatia karşısında yalnızca bir puan alabildi (1-1); Belçika ekibi Sint-Truiden ise kısa süre önce MCH Arena'dan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Dolayısıyla Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyet hâlâ bekleniyor. Superligaen'de ise durum farklı. Teknik direktör Mike Tullberg'in takımı, on iki maçta topladığı 31 puanla Danimarka liginde açık ara lider. Şimdiye kadar ligde dokuz galibiyet aldı. Şampiyonluğun büyük favorisi FC Kopenhag, liderin beş puan gerisinde.

Önemli oyuncularını kaybetti

Midtjylland'ın bu kadar iyi performans göstermesi küçük bir mucize sayılabilir. Zira geçen yaz, toplam 35 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a satılan santrfor Franculino ve kanat oyuncusu Aral Simsir'e veda edildi. Danimarka'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Midtjylland, böylece 30'dan fazla gol ve çok sayıda asist katkısını kaybetti. Stoper Han-beom Lee'nin Club Brugge'e dokuz milyon euroya, sık sık gol atan orta saha oyuncusu Valdemar Byskov'un ise AZ'ye altı milyon euroya satılması kulübün kasasını daha da doldurdu. Ayrıca sağ kanat oyuncusu Dario Osorio Crystal Palace'a kiralandı. İngiliz kulübü, Şilili kanat oyuncusunu gelecek yıl 32 milyon euro karşılığında bonservisiyle İngiltere'ye getirebilir.

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Gelecek maçlar MID Konferans Ligi 12:45 AJX

Midtjylland, takımın önemli oyuncularının ayrılışını telafi etmek için transfer pazarına yönelmek zorunda kaldı. Bu kapsamda eski Ajax savunmacısı Rasmus Kristensen, Eintracht Frankfurt'tan altı milyon euroya transfer edildi. Los Angeles FC forması giyen Venezuelalı millî kanat forvet David Martínez'in transferi için de yedi milyon euronun üzerinde bir bütçe ayrıldı. Orta saha oyuncusu Kjell Wätjen, Borussia Dortmund'dan Danimarka liderine geçti; Nordin Bakker ise sc Heerenveen'den ayrılıp Midtjylland'a gitmeye karar verdi. Hücum hattı, Fredericia'daki başarılı döneminin ardından geri dönen Friday Etim ve Legia Varşova'dan kiralanan Mileta Rajkovic ile güçlendirildi.

Tutkulu teknik direktör

Midtjylland'ın başarısında hırslı Tullberg'in de payı var. Farumlu, henüz 40 yaşındaki teknik direktörün mütevazı futbolculuk kariyeri, 2011'de Almanya'nın Rot-Weiss Oberhausen takımında sona erdi. Eski forvet kısa süre içinde antrenörlüğe yöneldi ve 2019'da Borussia Dortmund'a katıldı. İkinci takımı ve 19 Yaş Altı takımını çalıştırdı; 2025'in başında ise Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden A takımın kısa bir süreliğine geçici teknik direktörlüğünü üstlendi. Tullberg, 2024/25 sezonunun sonunda BVB'de yeniden önceki görevine döndü ve birkaç ay sonra Midtjylland yönetimi tarafından göreve getirildi.

Tullberg yönetimindeki Midtjylland, geçen sezon uzun süre Danimarka şampiyonluğu yarışının içinde kaldı. Ancak şampiyonluğu Aarhus GF kazandı. Buna karşılık genç teknik direktörün takımı, Danimarka Kupası'nı müzesine götürdü. 14 Mayıs'taki finalde favori FC Kopenhag 1-0 yenildi; galibiyet golünü 82. dakikada Han-beom Lee attı. Midtjylland, Avrupa Ligi'nin lig aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak da dikkat çekti. Danimarka temsilcisi için son 16 turu yolun sonu oldu; Nottingham Forest iki maçın sonunda üstün gelen taraftı. Buna rağmen kulübün Avrupa performansından memnuniyet duyuldu.

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Tullberg, heyecanıyla zaman zaman sınırı aşan tutkulu ve kararlı bir teknik direktör. 2025/26 sezonunda kenardaki öfkeli davranışları nedeniyle tam dokuz sarı kart gördü. Maçlar boyunca takımına sürekli talimat verip oyuncularını cesaretlendiriyor. Oyuncularının agresif ve enerjik oynamasını, önde baskı yapmasını istiyor. Kontrataklarda çok tehlikeli olan Midtjylland'ın sahada üstünlük kurmasını ve rakibine hemen baskı yapmasını bekliyor. Ancak bunun top kayıplarında riskleri de var; çünkü o anlarda savunmanın arkasında sık sık boşluk oluşuyor. Tullberg, oyuncularından her gün tam bir adanmışlık ve mücadele bekliyor.

İki kulüp arasındaki bağ

Midtjylland, Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden biri değil. Yine de 1999'da kurulan kulüp, 2016'da kariyerinin son dönemindeki Rafael van der Vaart'ı kadrosuna katmayı başardı. Çok konuşulan bu macera, yüksek beklentilere rağmen büyük bir başarıya dönüşmedi. Dönemin teknik direktörü Jess Thorup, toplamda yalnızca 20 maç oynayan deneyimli Hollandalının fiziksel durumundan sık sık şikâyet etti. İkinci sezonunda Van der Vaart nadiren maç kadrosuna girebildi ve 2017/18 sezonunu iki kez sonradan oyuna girerek toplam yalnızca altı dakika oynayarak tamamladı. Midtjylland şampiyon oldu, ancak orta saha oyuncusu bunu tribünden izledi.

Van der Vaart'ın MCH Arena'daki kısa dönemi, sportif hayal kırıklıklarına rağmen bütünüyle başarısız değildi. Sportif direktör Claus Steinlein, Ekstra Bladet'e yaptığı açıklamada bunun altını çizdi. Danimarkalı yönetici Ağustos 2017'de, "Ondan hâlâ memnunuz. Öncelikle ticari nedenlerle. Forma satışları arttı ve medyanın ilgisi de çoğaldı. Ayrıca Van der Vaart genç oyuncularımız için gerçek bir akıl hocası. Hepsi onun sahada bir oyuncu olarak ekstra bir şeyler kattığını görüyor" dedi.

Ajax ile Midtjylland arasında başka bağlantılar da var. Viktor Fischer, Amsterdam ekibi onu 2011'de Hollanda'ya getirmeden önce bir süre Danimarka kulübünün altyapısındaydı. Bugün Danimarka ekibinin kaptanı olan Kristensen de bir dönem Midtjylland'dan Ajax'a transfer oldu. Sağ bek, Ajax'ta kalıcı bir çıkış yakalayamadı ve 2019'da Red Bull Salzburg'u seçti. Ancak Kristensen, Ajax'a gitme kararından hiç pişman olmadı. Savunmacı kısa süre önce Ajax Life'a, "Ajax için her şeyimi verdim ve kulübü hâlâ takip ediyorum. FC Midtjylland'dan Ajax'a gitme kararı hayatımın en iyi kararıydı" dedi.

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Midtjylland'ın kalesinde birkaç haftadır Hollandalı bir kaleci var. Birinci tercih Elías Ólafsson sakatlanınca Nordin Bakker önüne çıkan fırsatı iyi değerlendirdi. Almere City FC ve sc Heerenveen'in eski kalecisi, FC Kopenhag'a karşı 2-1 kazanılan zirve mücadelesi dâhil sekiz maçta forma giydi. Ajax'ın konuk olacağı perşembe günkü maça Bakker'in ilk 11'de başlaması kesin gibi görünüyor. Kuzey Hollanda bölgesinden olan kaleci, Ekim başında Bold'a, "Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen hafta Hollanda'ya döndüm; ailem ve arkadaşlarım yalnızca bu maçtan söz ediyor" dedi.

Genç kulüp

Midtjylland, köklü bir geçmişe sahip değil. Ajax'ın Avrupa'daki rakibi, Ikast FS ile Herning Fremad'ın birleşmesiyle 1 Temmuz 1999'da kuruldu. Hırslı kulüp yönetiminin nihai hedefi, Orta Yutland'da bir futbol merkezi oluşturmaktı. İlk yıllarda iç saha maçları Ikast'ta oynandı; 2004'te ise Herning'e taşınıldı. Midtjylland kısa sürede Danimarka'da zirveye yükseldi ve Superligaen'de birkaç kez ikinci olduktan sonra 2015'te şampiyonluğa ulaştı. Bu, o sırada henüz on altı yıllık olan kulüp için büyük bir dönüm noktasıydı. Midtjylland artık Avrupa kupalarının müdavimi ve Danimarka dışından gelen oyuncular için cazip bir adres. Mevcut kadrosunda Nijerya, Fildişi Sahili, Kolombiya, Almanya, Hollanda, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerden futbolcular bulunuyor.

Önceki karşılaşmalar

Ajax, perşembe günü Midtjylland ile yalnızca üçüncü kez karşılaşacak. Önceki iki maç 2020/21 sezonunda oynandı. Ajax, 3 Kasım 2020'de Antony'nin ilk dakikada ve Dusan Tadic'in attığı goller sayesinde Danimarka'dan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Birkaç hafta sonra ise daha ikna edici bir skorla, 3-1 kazandı. Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui ve David Neres'in golleri ancak ikinci yarıda geldi. Konuk takımın tek golünü 80. dakikada Awer Mabil attı. Erik Sviatchenko uzatma dakikalarında kırmızı kart gördüğü için Midtjylland maçı on kişi tamamladı. Perşembe günü İskandinav ekibi, kulüp tarihinde Ajax'ı ilk kez yenmek için bir fırsat daha bulacak.

FC Midtjylland'ın muhtemel ilk 11'i: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.