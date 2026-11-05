Ajax, Konferans Ligi'nde son derece fanatik bir teknik direktöre sahip yabancılar ordusuyla karşılaşacak

Ajax, Konferans Ligi lig aşamasındaki mücadelesine bu hafta devam ediyor. Üçüncü Avrupa kupasının üçüncü haftasında rakibi Danimarka temsilcisi FC Midtylland olacak. Atalanta karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral bulan ve Vriendenloterij Eredivisie'de üst sıralarda yer alan Amsterdam ekibini, Danimarka Superligaen'in nispeten az tanınan lideri karşısında neler bekliyor? Voetbalzone perşembe günü Hollanda'dan gelecek konuklarını ağırlayacak takımı mercek altına alıyor.

Midtjylland, Avrupa macerasına hayli kötü başladı. Arnavutluk temsilcisi Egnatia karşısında yalnızca bir puan alabildi (1-1); Belçika ekibi Sint-Truiden ise kısa süre önce MCH Arena'dan 1-2'lik galibiyetle ayrıldı. Dolayısıyla Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyet hâlâ bekleniyor. Superligaen'de ise tablo bambaşka. Teknik direktör Mike Tullberg'in takımı, on iki maçta topladığı 31 puanla Danimarka liginde açık ara lider. Ülkesinde şu ana kadar dokuz galibiyet aldı. Şampiyonluğun büyük favorisi FC Kopenhag, liderin beş puan gerisinde.

Önemli ölçüde kalite kaybı

Midtjylland'ın bu kadar iyi performans göstermesi küçük bir mucize sayılabilir. Zira geçen yaz, 35 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a satılan santrfor Franculino ve kanat oyuncusu Aral Simsir ile yollar ayrıldı. Danimarka'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Midtjylland böylece 30'dan fazla gol ve çok sayıda asist üreten iki oyuncusunu kaybetti. Stoper Han-beom Lee'nin Club Brugge'e (dokuz milyon euro), sık sık gol atan orta saha oyuncusu Valdemar Byskov'un da AZ'ye (altı milyon euro) satılması kulübün kasasını daha da doldurdu. Ayrıca sağ kanat oyuncusu Dario Osorio, Şilili futbolcuyu gelecek yıl 32 milyon euro karşılığında kalıcı olarak İngiltere'ye getirme hakkı bulunan Crystal Palace'a kiralandı.

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Gelecek maçlar MID Konferans Ligi 12:45 AJX

Midtjylland, birçok kilit oyuncusunun ayrılığını telafi etmek için transfer piyasasına yönelmek zorunda kaldı. Bu kapsamda eski Ajax savunmacısı Rasmus Kristensen, altı milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan alındı. Venezuela millî takımında oynayan ve Los Angeles FC ile sözleşmesi bulunan kanat forvet David Martínez için de yedi milyon eurodan fazla kaynak ayrıldı. Orta saha oyuncusu Kjell Wätjen, Borussia Dortmund'dan Danimarka liderine geçerken Nordin Bakker da sc Heerenveen'den ayrılıp Midtjylland'da yeni bir maceraya atılmaya karar verdi. Hücum hattı, Fredericia'daki başarılı döneminin ardından geri dönen Friday Etim ve Legia Varşova'dan kiralanan Mileta Rajkovic ile güçlendirildi.

Tutkulu teknik direktör

Midtjylland'ın başarısında hırslı teknik direktör Tullberg'in de payı var. Farumlu, henüz 40 yaşındaki çalıştırıcının futbolculuk kariyeri mütevazı geçti ve 2011'de Almanya'nın Rot-Weiss Oberhausen takımında sona erdi. Eski forvet kısa süre sonra teknik direktörlüğe adım attı ve 2019'da Borussia Dortmund'a katıldı. İkinci takımı ve 19 yaş altı takımını çalıştırdı; 2025'in başında ise Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden A takımın kısa süreliğine geçici teknik direktörlüğünü bile üstlendi. Tullberg, 2024/25 sezonunun sonunda BVB'de yeniden önceki görevine döndü ve birkaç ay sonra Midtjylland yönetimi tarafından göreve getirildi.

Midtjylland, geçen sezon Tullberg yönetiminde uzun süre Danimarka şampiyonluğu yarışının içinde kaldı. Ancak şampiyonluğa Aarhus GF ulaştı. Genç teknik direktörün takımı ise ülke kupasını kazandı. 14 Mayıs'taki finalde favori FC Kopenhag 0-1 mağlup edildi; galibiyet golünü 82. dakikada Han-beom Lee attı. Midtjylland, Avrupa Ligi lig aşamasını üçüncü sırada bitirerek de dikkat çekti. Danimarka temsilcisi için son 16 turu yolun sonu oldu; Nottingham Forest iki maçın sonunda üstün gelen taraftı. Buna rağmen Avrupa serüveni memnuniyetle karşılandı.

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Tullberg, heyecanı zaman zaman sınırı aşmasına neden olan tutkulu ve azimli bir teknik direktör. 2025/26 sezonunda kenardaki öfkeli davranışları nedeniyle tam dokuz sarı kart gördü. Maçlar boyunca sürekli oyuncularına taktik verip onları cesaretlendiriyor. Çünkü takımının agresif ve enerjik oynamasını, önde baskı kurmasını istiyor. Kontra ataklarda çok tehlikeli olan Midtjylland'ın sahada daima üstünlük kurmasını ve rakibine hemen baskı yapmasını bekliyor. Ancak bunun top kayıplarında riskleri de var: Savunmanın arkasında sık sık boşluk oluşuyor. Tullberg, oyuncularından her hâlükârda her gün tam bir adanmışlık ve özveri talep ediyor.

İki kulüp arasındaki bağ

Midtjylland, Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden biri değil. Yine de 1999'da kurulan kulüp, 2016'da kariyerinin son dönemindeki Rafael van der Vaart'ı kadrosuna katmayı başardı. Büyük beklentilere ve yarattığı ilgiye rağmen bu macera sahada büyük bir başarıya dönüşmedi. Dönemin teknik direktörü Jess Thorup, toplamda yalnızca 20 maç oynayan deneyimli Hollandalının fiziksel durumundan sık sık şikâyet etti. Van der Vaart ikinci sezonunda maç kadrosuna artık nadiren girdi ve 2017/18 sezonunu, iki kez sonradan oyuna girerek toplam yalnızca altı dakika sahada kalarak tamamladı. Midtjylland şampiyon oldu ancak orta saha oyuncusu bunu tribünden izledi.

Sportif hayal kırıklıklarına rağmen Van der Vaart'ın MCH Arena'daki kısa dönemi bütünüyle başarısız değildi. Sportif direktör Claus Steinlein, Ekstra Bladet ile yaptığı görüşmede bunun altını çizmişti: "Ondan hâlâ memnunuz. Öncelikle ticari nedenlerle. Forma satışları arttı ve medyanın ilgisi de yükseldi. Ayrıca Van der Vaart genç oyuncularımız için gerçek bir akıl hocası. Hepsi, bir futbolcu olarak sahaya fazladan bir şeyler kattığını görüyor." Danimarkalı yönetici, Ağustos 2017'de böyle konuşmuştu.

Ajax ile Midtjylland arasında başka bağlar da var. Viktor Fischer, Amsterdam ekibi onu 2011'de Hollanda'ya getirmeden önce bir süre Danimarka kulübünün altyapısındaydı. Bugün Danimarka ekibinin kaptanı olan Kristensen de bir dönem Midtjylland'dan Ajax'a transfer olmuştu. Ancak takımda kalıcı olarak yer edinmeyi başaramayınca sağ bek, 2019'da Red Bull Salzburg'u seçti. Kristensen yine de Ajax'a gitme kararından hiçbir zaman pişmanlık duymadı. Savunmacı kısa süre önce Ajax Life'a verdiği röportajda, "Ajax için her şeyimi verdim ve kulübü hâlâ takip ediyorum. FC Midtjylland'dan Ajax'a gitme kararı hayatımın en iyi kararıydı" dedi.

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Midtjylland'ın kalesini birkaç haftadır Hollandalı bir kaleci koruyor. İlk tercih Elías Ólafsson sakatlanınca Nordin Bakker önüne çıkan fırsatı iyi değerlendirdi. Almere City FC ve sc Heerenveen'in eski kalecisi, FC Kopenhag'a karşı 2-1 kazanılan önemli maç da dâhil olmak üzere sekiz karşılaşmada forma giydi. Ajax'ın konuk olacağı perşembe günü Bakker'ın ilk 11'de yer alması neredeyse kesin görünüyor. Kuzey Hollandalı kaleci, Ekim ayı başında Bold'a, "Bu maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen hafta Hollanda'ya döndüm; ailem ve arkadaşlarım sadece bu maçtan söz ediyor" demişti.

Genç kulüp

Midtjylland, köklü bir geçmişi olmayan bir kulüp. Ajax'ın Avrupa'daki rakibi, Ikast FS ile Herning Fremad'ın birleşmesiyle 1 Temmuz 1999'da kuruldu. Hırslı kulüp yönetiminin nihai hedefi, Orta Yutland'da bir futbol merkezi oluşturmaktı. İlk yıllarda iç saha maçları Ikast'ta oynandı; 2004'te ise Herning'e taşınıldı. Midtjylland kısa sürede Danimarka'nın zirvesine yükseldi ve Superligaen'de birkaç kez ikinci olduktan sonra 2015'te nihayet şampiyonluğa ulaştı. Bu, o sırada yalnızca on altı yıllık bir kulüp için büyük bir dönüm noktasıydı. Midtjylland artık Avrupa kupalarının müdavimi ve Danimarka dışından gelen futbolcular için cazip bir adres. Mevcut kadrosunda Nijerya, Fildişi Sahili, Kolombiya, Almanya, Hollanda, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerden oyuncular bulunuyor.

Önceki karşılaşmalar

Ajax, perşembe günü Midtjylland ile yalnızca üçüncü kez karşılaşacak. Önceki iki maç 2020/21 sezonunda oynandı. Ajax, 3 Kasım 2020'de Antony'nin ilk dakikadaki ve Dusan Tadic'in golleri sayesinde Danimarka'dan 1-2'lik galibiyetle ayrıldı. Birkaç hafta sonra Ajax daha ikna edici bir skorla kazandı: 3-1. Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui ve David Neres'in golleri için ikinci yarıyı beklemek gerekti. Konuk ekibin tek golünü 80. dakikada Awer Mabil attı. Erik Sviatchenko uzatma dakikalarında kırmızı kart gördüğü için Midtjylland maçı on kişi tamamladı. İskandinav ekibi, kulüp tarihinde Ajax'ı ilk kez yenmek için perşembe günü yeni bir fırsat yakalayacak.

FC Midtjylland'ın muhtemel ilk 11'i: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.