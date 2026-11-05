Ajax, Konferans Ligi'nde çok fanatik bir teknik direktörün yönettiği yabancılar ordusuyla karşılaşacak

Ajax, bu hafta Konferans Ligi lig aşamasındaki mücadelesine devam ediyor. Avrupa'nın üçüncü büyük kulüp turnuvasının üçüncü haftasında rakibi Danimarka temsilcisi FC Midtylland olacak. Atalanta karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral bulan ve Vriendenloterij Eredivisie'de zirve yarışında yer alan Amsterdam ekibini, Danimarka Süper Ligi'nin nispeten az tanınan lideri karşısında neler bekliyor? Voetbalzone perşembe günü Hollanda temsilcisini ağırlayacak rakibi mercek altına alıyor.

Midtjylland'ın Avrupa macerası hayli hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Arnavutluk temsilcisi Egnatia karşısında yalnızca bir puan alınırken (1-1), Belçika ekibi Sint-Truiden kısa süre önce MCH Arena'dan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Dolayısıyla Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyet hâlâ bekleniyor. Danimarka Süper Ligi'nde ise durum bambaşka. Teknik direktör Mike Tullberg'in takımı, on iki maçta topladığı 31 puanla ligin zirvesinde. Ülke liginde şu ana kadar dokuz galibiyet elde etti. Şampiyonluğun büyük favorisi FC Kopenhag, liderin beş puan gerisinde.

Önemli oyuncularını kaybetti

Midtjylland'ın bu kadar iyi performans göstermesi küçük bir mucize sayılabilir. Zira geçen yaz, toplam 35 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a satılan santrfor Franculino ve kanat oyuncusu Aral Simsir'le yollar ayrıldı. Danimarka'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Midtjylland böylece 30'dan fazla golün ve çok sayıda asistin katkısından mahrum kaldı. Stoper Han-beom Lee'nin Club Brugge'e dokuz milyon euroya, sık sık gol atan orta saha oyuncusu Valdemar Byskov'un ise AZ'ye altı milyon euroya satılması kulübün kasasını daha da doldurdu. Ayrıca sağ kanat oyuncusu Dario Osorio, Şilili futbolcuyu gelecek yıl 32 milyon euro karşılığında kalıcı olarak İngiltere'ye getirme hakkına sahip olan Crystal Palace'a kiralandı.

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Gelecek maçlar MID Konferans Ligi 12:45 AJX

Midtjylland, birçok kilit oyuncunun ayrılığını telafi etmek için transfer piyasasına yönelmek zorunda kaldı. Bu doğrultuda eski Ajax savunmacısı Rasmus Kristensen, Eintracht Frankfurt'tan altı milyon euro karşılığında transfer edildi. Los Angeles FC ile sözleşmesi bulunan Venezuelalı millî kanat forveti David Martínez'in transferi için de yedi milyon euronun üzerinde bir bütçe ayrıldı. Orta saha oyuncusu Kjell Wätjen, Borussia Dortmund'dan Danimarka ligi liderine geçti. Nordin Bakker ise sc Heerenveen'den ayrılıp Midtjylland'da yeni bir maceraya atılmaya karar verdi. Hücum hattı, Fredericia'daki başarılı döneminin ardından geri dönen Friday Etim ve Legia Varşova'dan kiralanan Mileta Rajkovic ile güçlendirildi.

Tutkulu teknik direktör

Midtjylland'ın iyi performansında hırslı Tullberg'in de payı var. Farumlu 40 yaşındaki teknik adamın mütevazı futbolculuk kariyeri, 2011'de Almanya'nın Rot-Weiss Oberhausen takımında sona erdi. Eski forvet kısa sürede antrenörlüğe adım attı ve 2019'da Borussia Dortmund'a katıldı. İkinci takımı ve 19 yaş altı takımını çalıştırdı; 2025'in başında ise Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden A takımın kısa bir süreliğine geçici teknik direktörlüğünü bile üstlendi. Tullberg, 2024/25 sezonunun sonunda BVB'de yeniden önceki görevine döndü ve birkaç ay sonra Midtjylland yönetimi tarafından teknik direktörlüğe getirildi.

Tullberg yönetimindeki Midtjylland, geçen sezon uzun süre Danimarka şampiyonluğu yarışının içinde yer aldı. Ancak şampiyonluğa Aarhus GF ulaştı; genç teknik direktörün takımı ise Danimarka Kupası'nı kazandı. 14 Mayıs'taki finalde favori FC Kopenhag 1-0 mağlup edilirken, 82. dakikada galibiyet golünü Han-beom Lee attı. Midtjylland, Avrupa Ligi'nin lig aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa'da da dikkat çekti. Nottingham Forest iki maç sonunda üstün gelince Danimarka temsilcisinin yolculuğu son 16 turunda bitti. Buna rağmen Avrupa performansından memnuniyet duyuldu.

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Tullberg, tutkulu ve azimli bir teknik direktör; coşkusu zaman zaman sınırı aşabiliyor. 2025/26 sezonunda kenardaki öfkeli davranışları nedeniyle tam dokuz sarı kart gördü. Maçlar boyunca sürekli takımını yönlendirip cesaretlendiriyor. Oyuncularının agresif, enerjik oynamasını ve önde baskı kurmasını istiyor. Kontra ataklarda son derece tehlikeli olan Midtjylland'ın sahada her zaman üstünlük kurup rakibine hemen baskı yapmasını bekliyor. Ancak bunun top kayıplarında riskleri de var; böyle anlarda savunmanın arkasında sık sık boşluk oluşuyor. Tullberg, oyuncularından her gün tam bağlılık ve özveri talep ediyor.

İki kulüp arasındaki bağ

Midtjylland, Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden biri değil. Yine de 1999'da kurulan kulüp, 2016'da Rafael van der Vaart'ı kariyerinin son döneminde kadrosuna katmayı başardı. Çok konuşulan bu macera, yüksek beklentilere rağmen büyük bir başarıya dönüşmedi. Dönemin teknik direktörü Jess Thorup, deneyimli Hollandalının fiziksel durumundan sık sık şikâyet etti. Van der Vaart toplamda yalnızca 20 maç oynadı. İkinci sezonunda maç kadrosuna artık nadiren girebildi ve 2017/18 sezonunu iki kez oyuna sonradan girerek toplam sadece altı dakika süre almış hâlde tamamladı. Midtjylland şampiyon oldu, ancak orta saha oyuncusu bunu tribünden izledi.

Sportif hayal kırıklıklarına rağmen Van der Vaart'ın MCH Arena'daki kısa dönemi tamamen başarısız değildi. Sportif direktör Claus Steinlein, Ekstra Bladet'e verdiği röportajda bunu şöyle vurguladı: "Ondan hâlâ memnunuz. Öncelikle ticari nedenlerle. Çünkü forma satışları arttı ve medyanın ilgisi de çoğaldı. Ayrıca Van der Vaart genç oyuncularımız için gerçek bir mentor. Hepsi, bir futbolcu olarak sahaya farklı bir şey kattığını görüyor." Danimarkalı yönetici bu sözleri Ağustos 2017'de söylemişti.

Ajax ile Midtjylland arasında başka bağlantılar da var. Viktor Fischer, Amsterdam ekibi tarafından 2011'de Hollanda'ya getirilmeden önce bir süre Danimarka kulübünün altyapısındaydı. Bugün Danimarka ekibinin kaptanı olan Kristensen de bir dönem Midtjylland'dan Ajax'a geçti. Sağ bek, beklenen çıkışı yapamayınca 2019'da Red Bull Salzburg'u seçti. Ancak Kristensen, Ajax'a gitme kararından hiç pişman olmadı. Savunmacı kısa süre önce Ajax Life'a verdiği röportajda, "Ajax için her şeyimi verdim ve kulübü hâlâ takip ediyorum. FC Midtjylland'dan Ajax'a gitme kararı hayatımın en iyi kararıydı" dedi.

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Midtjylland'ın kalesinde birkaç haftadır Hollandalı bir kaleci var. Birinci tercih Elías Ólafsson sakatlanınca Nordin Bakker önüne çıkan fırsatı iyi değerlendirdi. Almere City FC ve sc Heerenveen'in eski kalecisi, FC Kopenhag'a karşı 2-1 kazanılan zirve mücadelesi de dâhil olmak üzere sekiz maça çıktı. Ajax'ın konuk olacağı perşembe günkü maçta Bakker'in ilk 11'de yer alacağı neredeyse kesin. Kuzey Hollandalı kaleci, Ekim başında Bold'a şunları söylemişti: "Gerçekten sabırsızlanıyorum. Geçen hafta Hollanda'ya dönmüştüm; ailem ve arkadaşlarım sadece bu maçtan bahsediyor."

Genç kulüp

Midtjylland, köklü bir geçmişe sahip bir kulüp değil. Ajax'ın Avrupa'daki rakibi, Ikast FS ile Herning Fremad'ın birleşmesi sonucu 1 Temmuz 1999'da kuruldu. Hırslı kulüp yönetiminin en büyük hedefi, Orta Yutland'da bir futbol merkezi yaratmaktı. İlk yıllarda iç saha maçları Ikast'ta oynandı; 2004'te ise Herning'e taşınıldı. Midtjylland kısa sürede Danimarka futbolunun zirvesine yükseldi ve Süper Lig'de birkaç kez ikinci olduktan sonra 2015'te nihayet şampiyonluğa ulaştı. Bu, o sırada henüz on altı yıllık olan kulüp için büyük bir dönüm noktasıydı. Midtjylland artık Avrupa turnuvalarının düzenli katılımcısı ve Danimarka dışından gelen futbolcular için cazip bir adres. Nitekim mevcut kadroda Nijerya, Fildişi Sahili, Kolombiya, Almanya, Hollanda, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerden oyuncular bulunuyor.

Önceki karşılaşmalar

Ajax, perşembe günü Midtjylland ile yalnızca üçüncü kez karşılaşacak. Önceki iki maç 2020/21 sezonunda oynandı. Ajax, 3 Kasım 2020'de Antony'nin ilk dakikada ve Dusan Tadic'in attığı goller sayesinde Danimarka'dan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Birkaç hafta sonra Ajax daha farklı bir skorla kazandı: 3-1. Ancak Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui ve David Neres'in gol bulması için ikinci yarıyı beklemek gerekti. Konuk ekibin tek golünü 80. dakikada Awer Mabil attı. Erik Sviatchenko uzatma dakikalarında kırmızı kart gördüğü için Midtjylland maçı on kişi tamamladı. Perşembe günü İskandinav ekibi, kulüp tarihinde Ajax'ı ilk kez yenmek için yeni bir fırsat yakalayacak.

FC Midtjylland'ın muhtemel ilk 11'i: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.