Ajax, kıl payı kazandığı zafer sayesinde Conference League ön eleme turuna moralli bir şekilde ilerliyor

Ajax, Conference League’in ikinci ön eleme turu hazırlıklarını olumlu bir havada tamamladı. Míchel Sánchez'in takımı, Sportpark de Toekomst'ta Olympiakos'u, oyuna sonradan giren Oliver Edvardsen'in son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etti. Amsterdam ekibi, maçın büyük bir bölümünde üstünlüğünü korudu. Perşembe günü, Ajax için sezon, Conference League ikinci ön eleme turunda FK Vojvodina ile oynanacak maçla başlayacak.

Míchel, ilk on birinde kaleci olarak Maarten Paes’i tercih ederken, savunmada Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind ve Owen Wijndal’ı sahaya sürdü. Orta sahada Youri Regeer, Davy Klaassen ve Oscar Gloukh yer alırken, forvette Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Mika Godts forma giydi.

Vefat eden hakem Rob Dieperink'in anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından Ajax maça hızlı başladı, ancak ilk büyük fırsat Olympiakos'taydı. Roman Yaremchuk, savunmadaki top kaybından yararlandı, ancak Paes ayaklarıyla yaptığı muhteşem kurtarışla tehlikeyi önledi. Diğer tarafta ise Berghuis açılış golüne çok yaklaştı, ancak sert şutu kaleci Popovic tarafından son anda üst direğin altından uzaklaştırıldı.

Ajax daha sonra inisiyatifi elinde tuttu ve ilk yarıda top hakimiyeti ve gol fırsatları açısından açık bir üstünlük sağladı. Olympiakos, Yaremchuk aracılığıyla kontra ataklarda tehlikeli olmaya devam etti, ancak Paes yine doğru yerdeydi. Böylece her iki takım da 0-0'lık skorla devreye girdi.

İkinci yarı başlar başlamaz Ajax, Dolberg’in yerine Don-Angelo Konadu’yu oyuna soktu ve Amsterdam ekibi açılış golünü aramaya devam etti. Godts, uzak mesafeden çektiği şutla golü az farkla kaçırdı, ancak Popovic bu şutu kolaylıkla kurtardı. Bir saatin biraz üzerinde bir süre geçtikten sonra büyük bir oyuncu değişikliği dalgası yaşandı; bu değişikliklerde Joeri Heerkens, Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Caio Henrique, Mohamed Abdalla ve Maher Carrizo da sahaya girdi.

Taze kanlar Ajax’a yeni bir ivme kazandırdı. Heerkens, mükemmel bir müdahaleyle Yunan takımının golünü engellerken, Carrizo ise kısa köşeye attığı şutla hemen varlığını hissettirdi. Kısa süre sonra Arjantinli oyuncu topu direğe güzel bir vuruşla çarptırdı, ancak hak edilen gol hâlâ gelmemişti.

Ardından Edvardsen, Abdellah Ouazane ve Jinairo Johnson da sahaya çıktı ve tam da bu değişiklikler altın değerinde oldu. Johnson, Edvardsen’e mükemmel bir derin pas gönderdi; Edvardsen sol kanattan içeriye doğru çekildi ve topu uzak köşeye kontrollü bir vuruşla gönderdi: 1-0. Kısa süre sonra Gaaei bir şut fırsatı daha yakaladı, diğer tarafta ise Heerkens bir kez daha kurtarıcı bir müdahale yapmak zorunda kaldı.

Ajax, maçın son dakikalarında direncini korudu ve Olympiakos karşısında hak ettiği 1-0'lık galibiyeti elde etti. Amsterdam ekibi, FK Vojvodina ile oynayacağı Avrupa çift maçına yönelik hazırlık dönemini olumlu bir sonuç ve bir dizi umut verici yedek oyuncu performansı ile tamamladı.

Ajax'ın ilk onbiri: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer; Berghuis, Gloukh, Godts; Dolberg.

Ajax'ın yedekleri: Konadu, Heerkens, Kaplan, Henrique, Gaaei, Johnson, Ouazane, Abdalla, Edvardsen, Carrizo, Muzungu, Edvardsen.