Ajax, Kasper Dolberg hakkında dramatik haberi paylaştı: forvet bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Kasper Dolberg bu sezon artık forma giyemeyecek. Ajax’ın açıkladığı üzere 29 yaşındaki forvet oyuncusunun çapraz bağları koptu ve oyuncu ameliyat edildi.

Dolberg, bu milli maç arasında yaklaşık bir yıl sonra ilk kez Danimarka Milli Takımı’na yeniden çağrılmıştı ancak geri dönüşünü gerçekleştiremedi.

Antrenman sırasında dizinden sakatlanan oyuncunun durumunun ne kadar ciddi olduğu ilk etapta netlik kazanmamıştı, ancak artık bunun bir çapraz bağ sakatlığı olduğu belli oldu.

Dolberg, salı günü Kopenhag’da bu sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. Forvet oyuncusu Ajax’ın resmi kanalları aracılığıyla, “Ameliyat iyi geçti” dedi. “Elbette buna sevindim, ancak bu sakatlık çok büyük bir aksilik.”

“Önümüzdeki dönemde tamamen iyileşme sürecime odaklanmam gerekiyor. Rehabilitasyonuma orada devam etmek için kısa süre içinde Amsterdam’a döneceğim.”

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Dolberg, bu sezon yeni teknik direktör Míchel Sánchez yönetiminde Ajax formasıyla dokuz maça çıktı. Üç gol attı ve üç de asist yaptı.

Ajax, şimdilik iki rakibiyle yola devam etmek zorunda kalacak: Tolu Arokodare oldukça formda görünürken Marcos Leonardo ise henüz ikna edebilmiş değil.