Davy Klaassen, sezonun ilk Eredivisie maçını karışık duygularla değerlendirdi. PEC Zwolle deplasmanında Ajax çok zorlandı, ancak Jorthy Mokio ve Julian Brandt'ın geç golleriyle maçı 0-2 kazanmayı başardı.

Ajax kaptanı, ESPN'den Cristian Willaert'e yaptığı açıklamada gerçekçi bir şekilde, “Bugün olmak istediğimiz kadar iyi değildik” dedi. “Oyunumuzda yeterince sürpriz yoktu. Bugün de, geçen hafta olduğu gibi, bundan sıyrıldık. Ama istediğimiz gibi değildi.”

Klaassen, Sherell Floranus'un kırmızı kartının Ajaxlıları da zor eşiğin ötesine taşıdığını kabul etti. “Bugünkü oyun, bundan önce oynadığımız birçok maça göre kesinlikle daha kötüydü.”

Klaassen, PEC Zwolle'yi de Ajax'ın Konferans Ligi ön elemesinde karşılaştığı FK Vojvodina ve Shelbourne FC'den çok daha yukarıda görüyor. “Vojvodina ve Shelbourne ile kıyaslarsam, PEC Zwolle açıkça çok daha iyi bir takım” diyerek Sırbistan ve İrlanda temsilcileri hakkında çok sert bir değerlendirmede bulundu.

Ajax, gelecek perşembe günü rövanşta Shelbourne'u kesin olarak elemek zorunda kalacak, ancak sözlerine bakılırsa Klaassen bu maçta çok büyük sorunlar beklemiyor. Amsterdam ekibi 3-1'lik avantajı koruyor.

Geçen perşembe Shelbourne'a karşı oynanan ilk maçta Míchel'in ekibi pozisyon üstüne pozisyon üretmişti, ancak pazar günü PEC karşısında durum farklıydı. Klaassen'e göre bunda Mika Godts'un oyundan çıkmasının da kesinlikle payı vardı. “Sahada derinliği kaçırdık. Bunu devre arasında da konuştuk; koşularla onların son hattı üzerinde daha fazla baskı kurmamız gerekiyordu. Bunu ikinci yarıda daha iyi yaptık.”