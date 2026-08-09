Davy Klaassen, sezonun ilk Eredivisie maçını karışık duygularla değerlendirdi. PEC Zwolle deplasmanında Ajax büyük zorluk yaşadı, ancak Jorthy Mokio ve Julian Brandt’ın geç golleriyle maçı yine de 0-2 kazanmayı başardı.

“Bugün olmak istediğimiz kadar iyi değildik” diye söze başladı Ajax kaptanı, ESPN'den Cristian Willaert’a yaptığı açıklamada gerçekçi bir şekilde. “Oyunumuzda yeterince sürpriz yoktu. Bugün de, geçen hafta olduğu gibi, bununla kurtuldunuz. Ama istediğimiz gibi değildi.”

Klaassen bu nedenle Sherell Floranus’un kırmızı kartının Ajaxlıları kritik eşikten geçirdiğini de kabul etti. “Bugünkü oyun, bundan önce oynadığımız birçok maça göre kesinlikle daha kötüydü.”

Klaassen, PEC Zwolle’yi Ajax’ın Konferans Ligi elemesinde karşılaştığı FK Vojvodina ve Shelbourne FC’den de çok daha yukarıda görüyor. “Vojvodina ve Shelbourne ile kıyaslarsam, PEC Zwolle açıkça çok daha iyi” diyerek Sırbistan ve İrlanda ekipleri hakkında çok sert bir değerlendirmede bulundu.

Ajax, gelecek perşembe günü rövanşta Shelbourne’u kesin olarak elemek zorunda kalacak, ancak açıklamalarına bakılırsa Klaassen bu maçta çok büyük sorunlar beklemiyor. Amsterdam ekibi 3-1’lik bir avantajı koruyor.

Geçen perşembe Shelbourne’a karşı oynanan ilk maçta Míchel’in ekibi pozisyon üstüne pozisyon üretmişti, ancak pazar günü PEC karşısında durum farklıydı. Klaassen’e göre Mika Godts’un oyundan çıkması bunda kesinlikle rol oynadı. “Sahada derinliği kaçırdık. Bunu devre arasında da konuştuk; koşularla onların son hattı üzerinde daha fazla baskı kurmamız gerekiyordu. Bunu ikinci yarıda daha iyi yaptık.”