Ajax, maaş bütçesinde yeniden yer açmaya hazırlanıyor. Don-Angelo Konadu, Belçikalı kaynakların De Telegraaf'a aktardığına göre kiralık olarak SK Lommel yolunda.

Konadu'nun geçici ayrılığıyla Ajax'ın maaşta yaklaşık 700 bin euro tasarruf edeceği bildiriliyor. Yirmi yaşındaki forvet, şu ana kadar A takım formasıyla 17 maçta görev yaptı; bir gol atıp üç asist üretti.

Konadu, daha önce Zeeburgia'da keşfedildikten sonra Ajax altyapısının büyük bölümünden geçti. Genç milli oyuncunun Lommel'de daha fazla süre bulması beklenirken, ayrılığı Ajax'a mali açıdan da ek nefes aldırıyor.

Bu tasarruf, maaşı yakında kayıtlardan çıkacak Ahmetcan Kaplan'ın ücretine de eklenecek. NEC, savunmacıyı 2,5 milyon euro sabit bedelle kadrosuna katılacak; bu rakam bonuslarla en fazla 3 milyon euroya çıkabilecek. Ajax böylece 1,3 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulacak.

Maaş yükünün azaltılması, teknik direktör Jordi Cruijff'un kadroyu daha fazla güçlendirebilmesi için denetim kurulunun öne sürdüğü önemli bir şart.

Ajax, bu transfer döneminde Mika Godts'un Paris Saint-Germain'e transferi de dahil olmak üzere oyuncu satışından yaklaşık 95 milyon euro gelir elde etti. Buna karşılık Amsterdam ekibi şu ana kadar bonservis bedellerine 30 milyon euronun biraz üzerinde harcama yaptı.

Aynı zamanda birçok bonservisi elinde olan oyuncu ve kiralık ismin gelişi nedeniyle maaş giderleri de arttı. Bu nedenle Ajax, transfer döneminin kapanmasından önce Owen Wijndal, Josip Sutalo, Ko Itakura ve Kasper Dolberg'i de başka takımlara göndererek maaş bütçesinde daha fazla yer açmayı umuyor.

Jofre Torrents içinse bu alanın artık hazır olduğu görülüyor. Ajax, sol beki FC Barcelona'dan bonservissiz olarak kadrosuna katıyor, ancak performans bonusları konusunda yapılan anlaşma nedeniyle toplam tutar belirli hedeflere ulaşılması halinde 6 milyon euronun biraz altına kadar çıkabiliyor.