Marc ter Stegen, Ajax ile Excelsior karşısında takılıp kaldıkları 2-2’lik maçta hayal kırıklığı yaratan bir cumartesi akşamı yaşadı. Kaleci şimdi ise beş gün sonra "kendi" Johan Cruijff ArenA’sında Hollanda ile karşılaşacak Almanya’daki dönüşüne tamamen odaklanabilir. Ter Stegen, bir yılı aşkın sürenin ardından milli takıma dönecek olmaktan son derece mutlu.

"Bu benim için çok şey ifade ediyor" diyen Ter Stegen, dönüşü hakkında geniş bir gülümsemeyle konuştu. "Evet, gerçekten çok fazla. Bu süreçte acı çektim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, en iyi halimi göstermeye çalışıyorum ve geri döndüğüm için mutluyum. Futbol oynayan her çocuk için ülkesi adına forma giymek bir rüyadır."

"Özellikle de son iki yıldan sonra; bu dönemde her zaman oynayamadım. Almanya’da bana nasıl davranıldığı da benim için çok şey ifade ediyor" diyerek Ter Stegen, başta teknik direktör Jürgen Klopp olmak üzere teşekkür etti.

Ter Stegen’in aksine Thilo Kehrer ve Julian Brandt, Klopp’un 44 kişilik kadrosuna çağrılmadı. Özellikle Brandt’ın yokluğu dikkat çekiyor. "Jule harika işler yapıyor" diyerek takım arkadaşını övdü Ter Stegen. "Ama bu konuda kararı ben vermiyorum, kesinlikle."

"Bence Jürgen Klopp tüm oyuncuları detaylı şekilde analiz ediyor. Şu anda oldukça geniş bir grubumuz da var. Onu nerede bulacağını biliyor. Jule müthiş iş çıkarıyor."

"Bunu sürdürürse... Elbette Jürgen Klopp her zaman en iyi oyuncuları aramak zorunda. Jule bizim için fark yaratan bir oyuncu" ifadelerini kullanan Ter Stegen, Hollanda ile oynanacak mücadelenin ardından Augsburg’da Yunanistan’a karşı iç sahada oynanacak maça da hazırlanıyor (27 Eylül).



