Marc-Andre ter Stegen, Almanya millî takımında Manuel Neuer'in gölgesinde geçirdiği on yıl boyunca büyük hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti. Yeni teknik direktör Jurgen Klopp yönetiminde nihayet bir numaralı formayı alan Ajax kalecisi, sürekli ikinci tercih olmanın psikolojik yıpratıcılığını anlattı.

Reklam

Perde arkasındaki hayal kırıklığı

Almanya Milli Takımı'nın kaleci hiyerarşisi on yılı aşkın süre boyunca neredeyse hiç değişmedi. Kulüp düzeyindeki istikrarlı ve üstün performansına rağmen Ter Stegen, Neuer'e karşı bir türlü kazanamadığı bir rekabetin içinde kaldı. Neuer'in kaleyi bırakmayan üstünlüğü boyunca Ter Stegen, süresiz beklemek zorunda kalan doğal halef olarak görüldü. Bu durumun zaman zaman kendi başına kaldığında öfkelenmesine yol açtığını kabul etti. Rakibini desteklerken bir yandan da onun yerini istemek, milli takım kariyeri boyunca yaşadığı sürekli bir iç çatışmaydı.

“Bazen cebimde yumruğumu sıkmak zorunda kaldım mı? Bazen kimse duymadan küfretmek zorunda kaldım mı? Kesinlikle! Şansı daha fazla hak etmiş olabileceğimi düşündüğüm anlar da oldu,” sözlerini Sport Bild'e söyledi. Açıklamaları Sky Germany aktardı.

Gölgeden çıkış

Neuer'in bitmek bilmeyen sakatlık sorunları, Ter Stegen'in gölgeden çıkıp Almanya'nın gözde bir numaralı kaleci formasını almasının önünü sonunda açtı. Yıllarca sabırla sırasını bekleyen Ajax kalecisine, Klopp yönetiminde milli takımın kalesi resmen emanet edildi. Bu, Almanya kalesinde çarpıcı bir nöbet değişimi anlamına geliyor.

Ter Stegen için kaleyi devralmak, milli takım teknik ekibinin koşulsuz desteğini nihayet hissettiği için büyük bir rahatlama da getirdi. “Bana böylesine güvenildiğini hissetmek son derece güzel. Bu, formda olduğumda takıma değer kattığımı gösteriyor,” diye açıkladı.

Reklam Reklam

Ter Stegen'in Dünya Kupası hayal kırıklığı

Klopp dönemine geçiş, özellikle ter Stegen'in 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmanın üzüntüsünü yaşamasının ardından önemli bir değişime işaret ediyor. Sonunda takımı kaleden yöneteceğini düşünüyordu ancak son aşamada maç kondisyonunun yetersizliği buna engel oldu. Milli takıma ancak Klopp'un eylül ayındaki ilk maçında, Hollanda'yla 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada döndü. Bu, 2025 ortasından bu yana çıktığı ilk milli maçtı.

Related Topics

Gelecek maçlar SER UEFA Nations League A 14:45 GER

Sakatlık sorunlarının ardından en üst düzeyde mücadele etmeye fiziksel olarak hazır olmadığını kabul etti. “Turnuvadan önce uzun süre, sonunda zamanımın geldiğini hissettim. Sahada olmak için gerçekten her şeyimi verirdim. Ama sonuçta bu riski alamazsınız. Kısmen sağlık nedenleriyle, aynı zamanda takım arkadaşlarınıza duyduğunuz saygıdan dolayı,” dedi ter Stegen.

Almanya kalesindeki iki rakip arasında büyük saygı

Almanya'nın gözde 1 numaralı forması için yıllarca süren kıyasıya rekabete rağmen Ter Stegen, aralarındaki tarihi çekişmeyi bir kenara bırakıp vatandaşı hakkında övgü dolu sözler söyledi. Barcelona kalecisi, Bayern'in simgesi hâline gelen Neuer'i överken onun milli takım kalesindeki efsanevi döneminde bıraktığı büyük mirası ve tartışmasız otoritesini teslim etti.

Reklam

“Muhtemelen tüm zamanların en iyi kalecilerinden biri. Milli takımda da çok güçlü bir konumu vardı, üstelik bunu fazlasıyla hak ediyordu. Yine de belli düzeyde bir rekabetin, kaleyi devralan kaleciyi ileri taşıdığına inanıyorum. Bizim aramızda da böyleydi,” dedi Ter Stegen.