Julian Brandt’a ilgi duyan tek Eredivisie kulübü Ajax değil. Eindhovens Dagblad gazetesine göre, Borussia Dortmund’dan ayrılmasının ardından bedelsiz olarak transfer edilebilecek olan 30 yaşındaki Alman oyuncuya PSV de ilgi gösterdi.

Geçen hafta Ajax’ın Brandt ile temasa geçtiği haberi ortaya çıkmıştı. Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesi, bu haberde ofansif orta saha oyuncusunun maaşının bir engel teşkil edebileceğini de belirtmişti. Brandt, Dortmund’da sezon başına sekiz milyon euro kazanıyordu.

Ajax’ın yanı sıra İspanya ve İtalya’dan kulüpler de Brandt’ı kadrolarına katmak istiyor, ancak PSV de şansını denemek istiyor. Isaac Babadi’nin gelecek perspektifine dair bir analizde, kulüp gözlemcisi Rik Elfrink, Ismael Saibari’nin ayrılışına değinerek Brandt’ın PSV için “seçeneklerden biri” olduğunu yazıyor.

"Daha önce de belirtildiği gibi, Babadi, Bosz’un PSV’deki mevcut planlarında yer almıyor. Kulüp bu arada Ismael Saibari’nin yerine geçecek bir oyuncu aramak zorunda ve seçeneklerden biri de deneyimli Alman oyuncu Julian Brandt olabilir."

"Resmi kaynaklara göre şu anda somut bir gelişme yok, ancak içeriden gelen bilgiler PSV'nin yine de Alman oyuncuya teklifte bulunabileceğini fısıldıyor. Oyuncunun transfer ücreti yok, ancak bu durum işi mutlaka kolaylaştırmıyor: Brandt, son yıllarda PSV standartlarına göre Dortmund'da bir servet kazandı. Ayrıca, onunla ilgilenen sayısız kulüp var," diyor Elfrink.

Mario Götze, PSV adına iyi bir referans olabilir. Eindhoven ekibi, 2020 yazında Götze’yi bedelsiz transfer ederek büyük bir sürpriz yapmıştı. Dortmund’un efsane ismi ve 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya ile Arjantin arasında oynanan maçta (1-0) galibiyet golünü atan Götze, PSV formasıyla 77 maça çıktı ve Ajax’ı eleyerek KNVB Kupası’nı kazandı.

Saibari'nin yanı sıra, her şey Babadi'nin de ayrılacağına işaret ediyor. Elfrink, “Bu yetenekli oyuncu, Antwerp FC'deki vasat geçen kiralık döneminin ardından yeni bir sayfa açmak istiyor ve tercihen en üst seviyede oynayan ve kendisinde potansiyel gören bir kulübe bir an önce katılmak istiyor” dedi.