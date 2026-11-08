Ajax, pazar öğleden sonra VriendenLoterij Eredivisie'de liderliği ele geçiremedi. Amsterdam ekibi, deplasmanda FC Twente ile 2-2 berabere kaldı. Twente'nin beraberlik golünü uzatma dakikalarında penaltıdan Wout Weghorst attı.

Ajax, geçen perşembe FC Midtjylland ve geçen hafta AZ karşısında olduğu gibi Tolu Arokodare sayesinde erken öne geçti. Nijeryalı forvet, rakibinden daha yükseğe çıkarak henüz üçüncü dakikada topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

Ardından Twente oyunun kontrolünü ele aldı. Daan Rots'un kafa vuruşunda top Marc ter Stegen'in ellerinde kaldı. Rots, kısa süre sonra yaptığı vuruşta ise çerçeveyi bulamadı. Sondre Orjasaeter'in şutunu Aaron Bouwman engelledi.

Ajax daha sonra geçiş hücumunda tehlike yarattı. İyi bir oyun sergileyen Oscar Gloukh, ceza sahasında Jorthy Mokio'yu buldu. Orta saha oyuncusu müsait pozisyonda sert vurdu ancak topu kalenin hayli üzerinden göndererek farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı.

İlk yarının sonlarına doğru Twente baskısını artırdı. Orjasaeter iki kez Ter Stegen'i geçemedi. Hızlı bir karşı atağın ardından Younes Taha'nın karşısına da Alman kaleci çıktı. Uzatma dakikalarında Orjasaeter'in yakın köşeye gönderdiği top direğe çarptı, Robin Pröpper'in kafa vuruşu ise az farkla üstten auta gitti.

Twente, ikinci yarıya kaldığı yerden devam etti. Henüz birkaç saniye geçmişken Daouda Weidmann, Ter Stegen'in kalesini yokladı ancak şutu dışarı gitti.

Twente baskısını sürdürse de Ajax, 66. dakikada oyunun gidişatına hiç uymayan bir şekilde farkı ikiye çıkardı. Sonradan oyuna giren Rayane Bounida, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaleci Joël Drommel'i avladı: 0-2.

Ajax bu farkın tadını uzun süre çıkaramadı. İki dakika sonra Dies Janse, kornerden gelen topu yanlışlıkla kafayla kendi kalecisinin arkasına gönderdi: 1-2.

Kısa süre sonra peş peşe inanılmaz olaylar yaşandı. Sofyan Amrabat kendi ceza sahasında topu kaptırdı ancak Joey Kooij, Wout Weghorst'un kendi ceza sahasında elle oynadığı iddiasını VAR monitöründe incelemek için oyunu durdurdu.

Görüntüleri izleyen Kooij, Ajax lehine penaltı vermedi. Twente ise Amrabat'ın top kaybının ardından gol atabilecekleri için bu duruma büyük öfke gösterdi.

Twente, uzatma dakikalarında yine de beraberliği yakaladı. Lucas Rosa'nın Ramiz Zerrouki'yi tutması üzerine Twente penaltı kazandı. Cezayirli orta saha oyuncusu yere düştü ve VAR'ın müdahalesinin ardından penaltı kararı verildi. Wout Weghorst'un golüyle maç 2-2 sona erdi.