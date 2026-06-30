Ajax, İspanya'dan bir yetenek transfer etti ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladı

Ajax, Jano Monserrate’nin transferi konusunda Atlético Madrid ile anlaşmaya vardı; Amsterdam kulübü bu haberi Salı günü duyurdu. Henüz yirmi yaşında olan orta saha oyuncusu, Johan Cruijff ArenA’da 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Transfer ücretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Monserrate, hemen Ajax'ın 23 yaş altı takımına katılacak. Yeni transfer, daha önce İspanya 19 yaş altı milli takımında forma giymiş bir ofansif orta saha oyuncusu. Ajax'a transferi birkaç gündür gündemdeydi.

Yeni Ajax'lı oyuncu, Atlético'nun altyapısında dikkatleri üzerine çekmiş ve bu yılın Ocak ayında A takımda ilk kez forma giymişti. Teknik direktör Diego Simeone, Levante maçında ona süre vermişti.

“Artık bir Ajax oyuncusu olmak harika,” diyor Monserrate, Ajax TV ile yaptığı röportajda. “Bu, çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. Burası, ailemin bana sık sık bahsettiği tarihi bir kulüp.”

“Ayrıca her zaman Johan Cruijff’ten bahsederlerdi. Efsanevi bir futbolcu. Ajax her yönüyle bana hitap ediyor. Oyun tarzı ve yetenekli oyunculara şans verilme şekli. Bu yüzden doğru seçimi yaptığımı hissediyorum,” diyor yaz transfer döneminde takıma katılan ve sevinçli olan oyuncu.

Monserrate’nin teknik direktör Jordi Cruijff’in keşfettiği bir oyuncu olduğu tahmin ediliyor. Yönetim kurulu üyesi, büyüdüğü ve daha sonra yıllarca çalıştığı İspanya’da güçlü bir ağa sahip.

Ajax’ın bu oyun kurucunun hizmetleri için Madrid’e tam olarak ne kadar transfer ücreti ödediği bilinmiyor. Monserrate, Fouad Zahouani ve Caio Henrique’den sonra Cruijff’in yaz transfer döneminde kadroya kattığı üçüncü isim oldu.