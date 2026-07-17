Ajax, Inzaghi’nin peşinde olduğu oyuncuyu kaptı… Al-Hilal ise transferi resmen duyurdu

Prens Nawaf bin Saad başkanlığındaki Al-Hilal Kulübü Yönetim Kurulu, Brezilyalı forvet Marcos Leonardo’nun sözleşmesinin kalan süresinin Hollanda’nın Ajax Amsterdam kulübüne satılmasına ilişkin resmi onayını açıkladı.

Yönetim Kurulu, bugün Cuma günü yaptığı resmi açıklamada, oyuncuya “Lider”i temsil ettiği süre boyunca gösterdiği performans için teşekkür ve takdirlerini sunarken, yeni macerasında başarılar diledi.

Leonardo, Al-Hilal formasıyla dikkat çekici bir gol performansına imza atmış, çeşitli turnuvalarda 48 gol atmış, takımla birlikte Muhammed bin Abdulaziz Kral Kupası şampiyonluğunu kazanmış ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın kadrosunda yer almıştı.

Brezilyalı forvetten ayrılma kararı, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin teknik tavsiyesi üzerine alındı. Inzaghi, yönetim kadrosuna gelecek sezon için bu oyuncunun hizmetlerine ihtiyaç duymadığını bildirmişti.