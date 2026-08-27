Tolu Arokodare, perşembe akşamı Ajax’ta eğlenceyi sadece saha içinde yaşatmadı. Amsterdam ekibi, FC Sion’u 5-3 yenerek Konferans Ligi’nin lig aşamasına kalırken, golcü oyuncu Ziggo Sport röportajında da muhabir Sam van Royen karşısında dikkat çekti.

Tolu, Sion karşısında teknik direktör Míchel Sánchez’ten ilk kez ilk 11’de forma şansı aldı ve bu güveni iki golle karşılıksız bırakmadı. Ardından Van Royen’la yapılan röportaj ise zorlu başladı. Neden ilk düdükle birlikte sahada olduğu sorusuna Nijeryalı oyuncu önce kısa bir yanıt verdi: “Sebebi, hocanın benim başlamama karar vermesiydi.” Van Royen bunun nedenini sormaya devam edince Tolu, “Bilmiyorum. Kararı o veriyor” diye cevapladı.

Golcü oyuncu, bunun basitçe rotasyon sırasının kendisine gelmesiyle ilgili olduğunu düşündü. “Sanırım sıra bendeydi. Kasper ve Leo arasında bir tür rotasyon olduğunu gördünüz, yani belki bu hafta sonu ya da gelecek hafta sonu yine Kasper ya da Leonardo oynar. Kararı hoca veriyor” dedi Tolu.

Tolu daha sonra kendi skor katkısından memnun olduğunu dile getirdi, ancak özellikle takımın çıkarını öne çıkardı. “Takıma yardım etmeye ve oynayayım ya da oynamayayım, ilk 11’de başlayayım ya da başlamayayım, elimden gelen her şekilde etki yaratmaya çalışıyorum. Sonuçta durum şu: Takım kazanırsa hepimiz kazanırız. Önemli olan bu.”

Forvet oyuncusu, ilk golünü göz kırparak “tamamen kalite” diye tanımladı, ancak işin içinde biraz şans da olduğunu kabul etti. İkinci golü hakkında ise özellikle Ajax’ın takım oyunundan övgüyle söz etti: “Bu, takım olarak sahip olduğumuz kaliteyi ve Ajax futbolunun güzelliğini gösteriyor. Bunu bir golle sonuçlandırabildiğimiz için mutluyum.”

Röportajın sonunda, Van Royen’in Tolu’nun toparlanma programını sormasıyla dikkat çekici bir an yaşandı. Forvet oyuncusu yanıt vermeye henüz başlamışken muhabir onu hemen yeniden böldü, bunun üzerine Tolu kibar ama net bir şekilde, “Sözümü bitirebilir miyim?” dedi. Van Royen ise anında özür diledi. “Pardon, pardon.”

Tolu daha sonra istifini bozmadan konuşmasını sürdürdü ve Ajax’ta toparlanma için neler yapıldığını sıraladı: “Fitness, buz banyosu, jakuzi, masaj ve biraz bisiklet.” Golcü oyuncuya göre fizik antrenörleri, özellikle Ajax’ın pazar günü yeniden sahaya çıkacak olması nedeniyle oyuncuların toparlanmasına büyük önem veriyor.

Rafael van der Vaart, Tolu’nun kamera karşısındaki performansından aldığı keyfi açıkça gösterdi. Analist, “Gerçekten harika, harika bir röportaj. Direkt şöyle: ‘Evet, bir dakika olur mu? Daha bitirmedim.’ Siz de zaten hep insanların sözünü kesiyorsunuz. Birinin bunu bir kez söylemesi de iyi oldu” dedi ve sözlerini “Güzel röportaj” diyerek tamamladı.