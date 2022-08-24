Ajax'ın yıldızı Brobbey, Manchester United'ın transfer teklifini reddettiğini açıkladı

Brian Brobbey, Erik ten Hag'ın çabasına rağmen İngiltere'ye gitmek yerine Ajax'ta kalmayı seçti.

Ajax forması giyen Brian Brobbey'nin transfer döneminin başında Manchester United'dan teklif aldığı ortaya çıktı.

United teknik direktörü Erik ten Hag'ın kendisiyle iletişime geçtiğini doğrulayan Brobbey hocasıyla birlikte Ada'ya gitme fırsatını elinin tersiyle itti.

Ajax altyapısından yetiştikten sonra 2021'de Leipzig'e imza atan Brobbey sezon ortasında eski takımına kiralanmıştı. Ajax bu yaz 16 milyon euro ödeyerek 20 yaşındaki forvetin bonservisini aldı.

Brobbey ne söyledi?

Voetbal International'a konuşan genç oyuncu transfer sürecini anlattı.

"Kesinlikle Ajax'a dönmek istiyordum. Erik de benimle çalışmak istiyordu ve bana mesaj atıp ne düşündüğümü sordu. Ona kibarca teşekkür ettim ve Ajax'a dönmek istediğimi söyledim."

"Arkadaşlarımın hepsi burada, Ajax'ın oyun tarzı da bana uygun. Buradaki işim henüz bitmedi."

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Ten Hag eski öğrencilerinin peşini bırakmıyor

Manchester United'ın başına geçtikten sonra rotayı eski takımı Ajax'a çeviren Ten Hag, Arjantinli stoper Lisandro Martinez'i kadrosuna katmıştı.

United Antony için de ısrarlı girişimlerini sürdürüyor, ancak Ajax Brezilyalı forveti satma konusunda gönülsüz davranıyor.

Öte yandan Brobbey, sezona Ten Hag'ın ilgisini haklı çıkaran bir performansla girdi. Eredivisie'de üç maçta bir gol, iki asist kaydeden Hollandalı oyuncu, geçen sezon 11 maçta yedi gol atmıştı.