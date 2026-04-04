Ajax'ın yıldız oyuncusu, Twente'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından ESPN'in röportaj teklifini reddetti

Wouter Bouwman, Cumartesi akşamı De Eretribune programında canlı yayında yaptığı açıklamada, Wout Weghorst'un ESPN kameralarının karşısına çıkmak istemediğini söyledi.

Ajax'ın forveti, FC Twente'ye karşı 1-2 yenildikleri maçta Mika Godts'un pasıyla beraberlik golünü attı, ancak ikinci yarı başlar başlamaz oyundan alındı. Onun yerine Don-Angelo Konadu girdi.





Değiştirilirken sahayı terk etmek zorunda kalmasından dolayı gözle görülür şekilde sinirliydi. Saha kenarına geldiğinde, geçici teknik direktör Óscar García'nın elini sıkmayı reddetti.

Maçın ardından Cristian Willaert, Weghorst ile röportaj yapmak istedi, ancak Hollanda milli takım oyuncusu bunu reddetti.

Bouwman bu konuda, “Weghorst kameramızın karşısına çıkmak istemiyor” dedi. Kaptan Steven Berghuis ise Willaert’e konuştu. Ajax’ın oyunuyla ilgili çok net konuştu.

"Bugün yeterince iyi değildik. Planımız vardı, fırsatlar vardı, ama bunları değerlendiremedik. O zaman kazanmayı hak etmiyorsun demektir. FC Twente bizden daha iyiydi. Özellikle ikinci yarıda."