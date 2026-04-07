Ajax'ın yetiştirdiği oyuncu övgü topladı: "Cumartesi günü ArenA'daki en iyi orta saha oyuncusuydu"

Henk Spaan, Ramiz Zerrouki’den hâlâ çok etkileniyor. Het Parool gazetesi köşe yazarı, bu Amsterdamlı oyuncuyu Ajax’ın altyapısında sık sık izlemişti, ancak Cumartesi akşamı FC Twente’nin orta sahasında sergilediği hakimiyetçi performansından büyük keyif aldı.

Spaan'ın puanlamasında Zerrouki 8 puan aldı. Ajaxlı oyuncu önümüzdeki yaz için sabırsızlanıyor. "Cezayir Dünya Kupası'nda oynayacak ve Zerrouki burada itibarını pekiştirebilir."

Spaan, Zerrouki'nin gelişiminden memnun. “Ajax'ın sıska genç oyuncuyu denedikten sonra ücretsiz olarak Twente'ye göndermesinin üzerinden on yıl geçti. O zamanlar altı yıl boyunca Ajax'ın altyapısında oynamıştı.”

“Cumartesi akşamı Arena’da en iyi orta saha oyuncusuydu. Feyenoord’da başarısız olduğu için ona bir şey söyleyemezsiniz. Bu arada, uzak mesafeden attığı şut, kısa süre önce transfer edilen Paes için oldukça savunulabilir bir şuttu,” diyor Spaan.

Sözleşmeye göre Zerrouki, bu sezonun ardından 2027 ortasına kadar bağlı olduğu Feyenoord'a geri dönecek. Görünüşe göre o kesin olarak satılacak.

Zerrouki, Cumartesi akşamı Johan Cruijff ArenA'da açılış golünü attı. FC Twente, sonunda Ajax'ı 1-2 mağlup etti.

Böylece Tukkers, önümüzdeki sezon neredeyse kesin olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak olan Amsterdam ekibinin üzerine çıktı.