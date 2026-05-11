Ajax'ın yeni teknik direktörü kesinleşti mi?: "Ajax ile anlaşma bir hafta önce sağlandı"

Teknik direktör Jordi Cruijff, yeni bir teknik direktör arayışında yoğun bir şekilde çalışıyor. Henk Spaan’a göre bu çok uzun sürmeyecek, çünkü ona göre Ajax, Girona’nın teknik direktörü Míchel ile anlaşmaya varmış durumda. Spaan, bunu Het Parool gazetesindeki köşe yazısında duyurdu.

"Spaan puan veriyor" köşesinde bu kez Ajax'tan bir oyuncuya değil, Miguel Ángel Sanchez Muñoz'a, yani Míchel'e puan veriyor. Köşe yazarı, teknik direktöre 8 puan veriyor.

Geçen Cuma bir telefon aldığını ve bu telefon görüşmesinden Míchel'in Amsterdam ekibinin yeni teknik direktörü olacağının anlaşıldığını yazıyor. "Cuma akşamı bir telefon aldım. Özetle: Michel, bir hafta önce Ajax ile anlaşmaya varmış." Bununla birlikte, bir miktar ihtiyatlı davranıyor gibi görünüyor. "Elbette bunu doğrulayamadım," diyor Spaan.

Spaan, elli yaşındaki teknik direktörden etkilenmiş görünüyor ve Míchel'in oyuna katılan bir kaleciyi tercih ettiğini belirtiyor. Bu durum, özellikle kadronun mevcut yapısı göz önüne alındığında, köşe yazarını endişelendiriyor.

"Teknik direktör olarak, oyuna katılan bir kaleciyi seviyor. Hemen o oyuna katılan kaleciyi düşündüm ve tüm saygımla Paes'in adını çizdim," diye sonlandırıyor Spaan.

Míchel, geçen hafta Ajax ile açıkça ilişkilendirildi. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Girona'nın ayrılığı hesaba kattığını ve hatta potansiyel yedekleri göz önünde bulundurduğunu ima etti.

Míchel daha önce, on yedi sezon forma giydiği Rayo Vallecano'nun teknik direktörlüğünü yapmıştı. Bu kulüple LaLiga'ya yükseldi; aynı başarıyı 2020'de Huesca ve 2022'de Girona ile de tekrarladı. Girona ile İspanyol teknik direktör geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne bile yükseldi. Ancak bu sezon işler biraz daha zor gidiyor: Takımı küme düşme tehlikesiyle boğuşuyor - küme düşme hattının bir puan üzerinde bulunuyorlar - ve Pazartesi akşamı Vallecano karşısında iyi bir sonuca ihtiyaçları var.