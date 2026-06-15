Ajax'ın transfer hamlesi sonuçsuz kaldı: Transfer hedefi kulübüne sadık kalarak Amsterdam ekibinin teklifini reddetti

Ajax, Bailey Rice'ın transferini unutmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Orta saha oyuncusunun Rangers FC ile sözleşmesi sona ermek üzere, ancak İskoç basını ve transfer piyasası uzmanı Ben Jacobs'a göre sözleşmesini uzatacak.

Nisan sonunda Fabrizio Romano, transfer ücreti ödemeden ayrılmaya hazır görünen Rice'a Ajax'ın ilgi duyduğunu bildirmişti. Bazı İngiliz kulüpleri ve Schalke 04 de onun transferini istiyordu.

Hem Ajax hem de Schalke ısrarcı davrandı ve 19 yaşındaki yetenekli oyuncuya teklifte bulundu. Ancak yaklaşan sözleşme uzatmasıyla ilgili haberler göz önüne alındığında, bu çabalar boşuna olmuş gibi görünüyor.

Rice, yıllardır Büyük Britanya'da yetenekli bir orta saha oyuncusu olarak biliniyor ve İskoçya U19 milli takımında 16 kez forma giydi.

2022'de Motherwell'den transfer olduktan sonra Rangers'ın A takımında 16 maça çıktı, ancak Kasım ayında durumu bir anda değişti.

AS Roma ile oynanan Avrupa Ligi maçından birkaç gün sonra, Rice antrenmanda ağır bir sakatlık geçirdi ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Rice o zamandan beri hiçbir maçta forma giymedi ve önümüzdeki sezona odaklanıyor.

Red Bull Salzburg'a transfer olmak üzere olan ve yerine Hearts menajeri Derek McInnes'in geçeceği teknik direktör Danny Rohl'un ayrılığına rağmen, Rice kalmaya karar verdi. Ajax ve Schalke bu nedenle alternatif bir oyuncu aramak zorunda kaldı.