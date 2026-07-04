Ajax'ın savunma oyuncusu Dies Janse samimi bir şekilde konuştu: "Yeni teknik direktörün fikirleri tuhaf"

Dies Janse, Ajax formasıyla sahalara dönüşünü memnuniyetle değerlendiriyor. 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Cumartesi günü Panathinaikos’a karşı 1-3 yenildikleri hazırlık maçında, FC Groningen’e kiralandığı dönemden bu yana ilk kez sahaya çıktı ve maçın ardından Míchel liderliğindeki yeni teknik kadro hakkında kendinden emin bir şekilde konuştu.

Janse, hazırlık döneminin ilk maçının özellikle maç ritmini yakalamak ve fiziksel yükü artırmak üzerine odaklandığını kabul etti. “Hazırlık döneminin ilk maçında her zaman fiziksel olarak kendinizi zorlamanız gerekir. Bu maçta da birkaç sprint yapmamız gerekiyordu,” diye Ajax’ın kulüp kanallarına konuştu.

Ajax 1-3 mağlup olsa da Janse, yeterince umut verici işaretler gördü. Defans oyuncusuna göre takım, antrenmanlarda öğrenilen oyun ilkelerini hemen sahada uygulamaya çalışıyor. “Öğrendiğimiz taktikler ve unsurları hemen uygulamaya çalışıyoruz. Bu süreçte inişler ve çıkışlar oluyor. 1-3 yenilgi her zaman can sıkıcıdır, ama olumlu yanlarını da değerlendiriyoruz. Üzerinde daha da geliştirmek istediğimiz konulara odaklanacağız.”

FC Groningen’de kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından, Amsterdam’a dönüş Janse için hâlâ biraz gerçek dışı geliyor. “Aslında biraz tuhaf. Birdenbire ayrılıyorsunuz, sonra tesadüfen üç kez karşılaşıyorsunuz ve şimdi yine buradasınız; bu gerçekten özel bir dünya.”

Aynı zamanda takım arkadaşlarıyla tekrar antrenman sahasında olmaktan keyif alıyor. “O arkadaşları tekrar görmek ve pozitif bir enerjiyle işe koyulmak hoşuma gidiyor.”

Janse, kiralık olarak geçirdiği dönemi çok değerli buluyor. FC Groningen’da sadece bolca süre almakla kalmadı, kendi ifadesine göre saha dışında da büyük ilerleme kaydetti. “İlk kez gerçekten tek başına yaşamaya başlıyorsun ve yeni bağlantılar kurman gerekiyor. Daha çabuk olgunlaşıyorsun. Bu, bir yıl içinde oldukça hızlı gerçekleşti.”

Janse, Míchel ve teknik ekibiyle olan işbirliği konusunda da olumlu. Genç savunma oyuncusu, yeni teknik direktörün futbol vizyonundan etkilenmiş olsa da, iletişime bazen henüz alışamadığını belirtiyor. “Oyunla ilgili tuhaf fikirleri var. Bildiğiniz gibi: İngilizce biraz sorun ve fikirleri aktarmak da biraz zor, ama fikir orada. Her şey yoluna girecek. Antrenmanlar yoğun geçiyor. Fiziksel olarak tempo yüksek ve bu kesinlikle iyi bir şey.”

Janse, yeni sezon için ayrıca net kişisel hedefleri de belirlemiş durumda. 1,96 metre boyundaki savunma oyuncusu, özellikle çevikliği ve ileriye doğru savunma yapma becerisini geliştirmek istiyor. “Maçta iki kez ‘burada ileriye doğru savunma yapabilirdim’ diye düşündüğüm anlar oldu. Belki bunu yapmadım, ama bu tür anları değerlendirmek gerekiyor. Böylece daha eksiksiz bir savunma oyuncusu olabilirsin.”