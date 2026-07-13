Ajax'ın sabrı tükendi... Stegen ile Barcelona arasındaki kriz, onun beklenen ayrılışını tehdit ediyor

Bugün Pazartesi günü yayınlanan bir haber, Barcelona’nın Alman kalecisi Ter Stegen’in bu yaz Katalan kulübünden ayrılmasını tehdit eden bir krizle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, 34 yaşındaki Ter Stegen'in bugün diğer uluslararası olmayan Barcelona oyuncularıyla birlikte spor kentine katılması beklendiğini yazdı.

Alman kalecinin durumu diğer Barcelona oyuncularından farklıdır; çünkü Ajax ile bir yıllık kiralık transfer konusunda anlaşmaya varmış olsa da, Barça ile yaşadığı vergi anlaşmazlıkları anlaşmanın tamamlanmasını engelliyor ve duyurunun yapılmasını geciktiriyor.

Önümüzdeki saatler içinde bir anlaşmaya varılamazsa, oyuncu Barcelona’nın tesislerinde bulunacak.

Ancak nihai onay gecikiyor ve acil bir çözüm isteyen Ajax’ın sabrı tükeniyor. Her şeyin net ve üzerinde anlaşmaya varılmış olduğunu düşündükleri için gecikmenin nedenini anlayamıyorlar.

Şaşkınlıkları o kadar arttı ki, ister sadece oyuncu tarafında ister oyuncu ile Barcelona arasında olsun, anlaşmazlıkların hızla çözülmemesi halinde transferin başarısızlıkla sonuçlanma riski olduğu konusunda uyarıda bulundular.

Ter Stegen, geçtiğimiz Ocak ayında Girona'ya kiralandığı sırada geçirdiği ve Dünya Kupası'ndan uzak kalmasına neden olan diz arkasındaki son sakatlığından tamamen iyileşir iyileşmez Barcelona'dan ayrılıp Amsterdam'a gitmeyi planlıyor.

Ayrıca oyuncu acele ediyor; zira birkaç gün önce Hollanda kulübüyle tıbbi muayeneye girmek ve Ajax’a kiralanma işlemlerini tamamlamak üzere seyahatini planlamıştı.

Hollandalı kulüp, 1 Temmuz’da sezon öncesi antrenmanlarına başladı ve günler geçtikçe transferin tamamlanması için aciliyet artıyor; zira ilk resmi maç 23 Temmuz’da Konferans Ligi kapsamında oynanacak ve kulüp, kalecinin bu maçta forma giyebilmesini istiyor.