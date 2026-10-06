Ajax'ın rakibi Getafe, altı kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncuyla kadrosunu güçlendirecek

Dani Carvajal’ın büyük olasılıkla kısa süre içinde İspanya sahalarına dönmesi bekleniyor. Sağ bek, geçen yaz Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından hâlâ yeni bir kulüp bulamadı. MARCA’ya göre ise bu durum yakında değişecek.

İspanyol gazetesi salı günü, Carvajal’ın Getafe ile görüşme halinde olduğunu yazdı. Carvajal son aylarda bireysel olarak çalıştı ve geleceği üzerine iyice düşündüğü belirtiliyor.

Getafe, tecrübeli bir isim arayışını sürdürüyor. Bu nedenle Madrid ekibi, 34 yaşındaki savunmacıyı mümkün olan en kısa sürede kadrosuna katmayı umuyor.

Operasyon henüz netleşmiş değil ve en büyük engel LaLiga’nın ekonomik denetimi olarak öne çıkıyor. Zira Carvajal’ın Real Madrid’deki maaşı oldukça yüksekti ve Getafe’nin limiti ise oldukça düşük.

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Carvajal, Madrid’de kazandığı kadarını neredeyse kesin olarak kazanmayacak olsa da operasyonun LaLiga’dan onay alması gerekiyor.

Getafe’nin Carvajal’ı kadrosuna katmayı başarması halinde, oyuncu bu yılın ilerleyen dönemlerinde Johan Cruijff ArenA’da sahaya çıkabilir. 17 Aralık’ta Ajax ile oynanacak Konferans Ligi maçı programda yer alıyor.

Carvajal, Real Madrid A takımında toplamda 450’den fazla maça çıktı. İspanya’da dört kez şampiyon oldu, altı kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.