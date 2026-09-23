Jürgen Klopp, Ajaxlı orta saha oyuncusu Julian Brandt’ı kadroya almadı çünkü onu zaten oldukça iyi tanıyor. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, henüz sık sık sahada izlemediği oyuncuları tercih ediyor.

Klopp, Almanya’nın UEFA Uluslar Ligi’ndeki dört maçı için toplam 44 oyuncuyu çağırdı. Marc-André ter Stegen davet alırken, Ajax’tan takım arkadaşı Brandt için aynı durum söz konusu olmadı.

Klopp, çarşamba günü NOS’a yaptığı açıklamada, “Jule’yi çok uzun zamandır tanıyorum” dedi. “Yıllar önce, Liverpool’da menajerken onu oraya getirmek istemiştim. Onu çok uzun zamandır tanıyorum, mesele bu.”

“Gerçekten çok iyi gidiyor ama ben onu zaten tanıyorum. O yüzden Jule: böyle devam et. Panik yapmayacağını biliyorum. Her şeyi yapar ama panik yapmak bunlardan biri değil. 44 oyuncu çağırdım ve bu sayı çok daha fazla da olabilirdi” ifadelerini kullandı Klopp.

Brandt (30), Almanya formasıyla 48 maça çıktı. Ajaxlı oyuncunun milli takımdaki son maçı Kasım 2024’teydi. O maçta UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’a karşı oynanan karşılaşmada bir saat sahada kaldı.

Tecrübeli Alman, Ajax’ta güçlü bir başlangıç yaptı ve bu nedenle Almanya Milli Takımı’na geri çağrılması yönünde sesler yükseliyor. Ancak Klopp şimdilik orta sahada başka oyuncuları tercih ediyor.