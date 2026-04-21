Ajax'ın pahalı ve başarısız transferi, yeni kulübünde büyük bir öfkeye neden oluyor

Carlos Forbs, Club Brugge'de artık pek iyi bir durumda değil. Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesi, forvet oyuncusu hakkında durumunun ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bir analiz yayınladı.

Forbs, 2023 yılında dönemin teknik direktörü Sven Mislintat tarafından 14 milyon euroya Ajax'a transfer edilmişti. Alman teknik adam, onu Manchester City'nin altyapısından transfer etmişti.

Ancak Ajax'ta Portekizli forvet hiç parlayamadı. Geçen sezon Wolverhampton Wanderers'a kiralandıktan sonra, geçen yaz 6 milyon euroya Club Brugge'ye transfer oldu.

Belçika'da ise tamamen uyum sağlamış görünüyordu. İlk sekiz lig maçında iki gol ve iki asistle hızlı bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de formunun zirvesindeydi.

Forbs, milyarlarca dolarlık turnuvadaki ilk maçında hemen bir asist yaptı. Birkaç maç sonra FC Barcelona karşısında "tek kişilik şov" sergiledi. Katalanlara karşı iki gol attı ve bir asist yaptı (3-3).

Ancak kış arasından sonra, Portekiz milli takımında tek kez forma giymiş olan bu oyuncunun performansı oldukça düştü. Belçika'da artık "Carlos'un Tuhaf Hikayesi"nden söz ediliyor.

HLN istatistiklere göz attı. "Bir futbolsever olarak iç çekiyorsunuz. Bir taraftar, teknik direktör, yönetim kurulu üyesi veya takım arkadaşı olarak ise çok sinirleniyorsunuz. Union maçındaki istatistikler, 41 top temasına rağmen şöyle: 0,05 xG (beklenen gol) ve 0,07 xA (beklenen asist). Tüm sezonun genel tablosuna bakıldığında: basitçe yeterince iyi değil."

Belçika Pro League'in son aşamasına girilmesinden bu yana, Forbs henüz bir gol veya asist kaydetmedi. Club Brugge, şu anda Union Sint-Gillis'in dört puan gerisinde. Oynanacak beş maç kaldı.