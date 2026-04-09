Ajax'ın oyuncusu konusu açıldığında Wim Kieft ve René van der Gijp kahkahalara boğuluyor

Maarten Paes, önümüzdeki dönemde KieftJansenEgmondGijp podcast'ini dinlemekten vazgeçse iyi olur. Ajax'ın 27 yaşındaki kalecisi, son bölümlerde sürekli alay konusu oluyor.

KJEG Blessuretijd'da sessizlik hakim olduğunda, René van der Gijp aniden gülmeye başlıyor. "Wouter Paes!" Vandaag Inside'ın gündem yaratan yorumcusu, ardından meslektaşları tarafından düzeltiliyor.

Wim Kieft de söze karışıyor. “Aslında nereli bu adam? Ajax'ta hangi takımda kalecilik yaptı? Cidden... Ajax'ta hangi takımda kalecilik yaptı? Amerika mı? Oh...”

“Boyu uzun,” diye alaycı bir şekilde devam eder Kieft. “Ama kaleci olamıyor!” Gijp, Ajax’ın nasıl Paes gibi bir kaleciyle anlaştığını yüksek sesle merak eder. “Endonezya’da Jordi Cruijff ile çalışmış mı?”

Ardından gazeteci Michel van Egmond, Wikipedia'dan yararlanarak kariyerini özetliyor. “NEC'de sıfır maç, sıfır galibiyet.”

Van der Gijp giderek daha yüksek sesle gülmeye başlıyor. “Kariyerinin zirvesi buydu. Hahaha!” Van Egmond konuyu kapatmaya karar veriyor. “Neyse, ne önemi var ki.”

Şubat ayında Dallas'tan 1,5 milyon avroya transfer edilen Paes, Ajax ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi var. İlk altı lig maçında yedi gol yedi. Nijmegenli oyuncu iki kez kalesini gole kapattı. Özellikle Paes futbolcu çözüm aradığında işler düzenli olarak (neredeyse) ters gidiyor.