Ajax formasıyla ilk iki asistini, Hollanda'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün Eredivisie'nin 10. haftasında Sparta Rotterdam deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyette yapan isim Brandt oldu.

30 yaşındaki oyuncu, 22. dakikada Abdellah Ouazane'nin takımını öne geçiren golünün hazırlayıcısıydı. Brandt, kaleye 20 metre mesafede 17 yaşındaki Faslı oyuncuyla başarılı bir duvar pası yaptı. Ouazane de ceza sahası çizgisinden güzel bir vuruşla fileleri buldu. Sparta, 43. dakikada Jens Toornstra ile skoru eşitlese de konuk ekip devre düdüğünden önce yeniden öne geçti.

Brandt yine doğrudan golün içindeydi. Bu kez bir kontra atakta topu kendi yarı sahasından rakip ceza sahasının önüne kadar taşıdı ve forvet Tolu Arokodare'ye pasını verdi. Arokodare de soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi (45+1).

Julian Brandt, Ajax'ta en fazla fırsat yaratan oyuncu

Brandt, bugüne kadar attığı sekiz golün yanı sıra Ajax'ın hücumunda da büyük etki sahibiydi. Eski BVB yıldızı, Eredivisie'de şu ana kadar Ajax adına en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu. Örneğin Brandt, 8. haftada NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sekiz fırsat yaratırken takım arkadaşlarının tamamı toplam beş fırsat yaratmıştı.

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Brandt'ın pazar öğleden sonrasına kadar yaşadığı sorun ise basitti: Pas verdiği oyuncular, ortaya çıkan gol fırsatlarını değerlendiremiyordu. Bu nedenle, yazın Dortmund'daki sözleşmesi sona erdikten sonra bonservis bedeli ödenmeden katıldığı yeni kulübündeki ilk asistini yapmak için 10. haftaya kadar beklemek zorunda kaldı. Ardından bir asist daha yaptı.

Marc-Andre ter Stegen, Julian Brandt'ı kötü pasının ardından kurtardı

Brandt, Sparta deplasmanındaki maçın 59. dakikasında ise şanslıydı. Daha doğrusu, kendi ceza sahası yakınlarında verdiği korkunç hatalı pas ev sahibinin skoru 2-2'ye getirmesine yol açmadığı için vatandaşı Marc-Andre ter Stegen'e teşekkür edebilirdi. Brandt'ın ter Stegen'e doğru gönderdiği pas doğrudan Spartalı Mitchell van Bergen'in ayağına gitti. Ajax'ın Alman kalecisiyle karşı karşıya kalan van Bergen şutunu çekti. Ancak ter Stegen müthiş bir refleksle gole izin vermedi. Brandt da hemen yanına gidip ona minnetle elini uzattı.

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Alman millî kaleci zaten harika bir gün geçiriyordu. İkinci yarıda Sparta birkaç kez baskı kursa da ter Stegen'i aşamadı. Kaleci, birçok pozisyonda olağanüstü refleksler gösterdi. Ancak maçın bitimine kısa süre kala bir ortayı ıskaladığında şanslıydı; Rotterdam ekibi bu fırsattan yararlanamadı.

Ajax, aldığı galibiyetle daha önce Feyenoord ile 1-1 berabere kalan PSV Eindhoven'ı geride bıraktı. Brandt ve takım arkadaşları böylece Rotterdam ekibi olan lig lideriyle aralarındaki puan farkını da üçe indirdi.