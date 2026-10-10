Ajax'ın NEC karşısındaki ilk 11'i: Sofyan Amrabat ikinci kez ilk 11'de, Davy Klaassen yok

Ajax, VriendenLoterij Eredivisie’ye cumartesi günü sahasında NEC karşısında dönüyor. Teknik direktör Míchel Sánchez’in önemli sakatlık sorunları bulunuyor ve bu nedenle değişiklik yapmak zorunda kalıyor; ilk 11 de bunu gösteriyor. Amsterdam’daki mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Míchel, sakatlıklar nedeniyle Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis ve Kasper Dolberg’den yararlanamıyor. İspanyol teknik adamın basın toplantısında belirttiği üzere Simon Adingra ve Yves Bissouma cumartesi günü ilk kez forma giyebilir. Aaron Bouwman ise sakatlığını atlatarak yeniden hazır hale geldi.

Marc ter Stegen, NEC karşısında kalede olacak. Lucas Rosa (sağda) ve Owen Wijndal (solda) beklerde görev yapacak. Thilo Kehrer ile Youri Baas, Ajax savunmasının merkezini oluşturacak.

Orta sahada Davy Klaassen yok: maça yedek kulübesinde başlayacak. Míchel, Eredivisie’ye dönüşte Jorthy Mokio, Sofyan Amrabat ve Julian Brandt’ı ilk 11’de sahaya sürmeyi tercih ediyor.

Berghuis’in yokluğunda Viktor Tsygankov sağ önde bir şans buluyor. Oscar Gloukh solda görev yapacak, ev sahibi ekipte en uçta ise Tolu Arokodare başlayacak.

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Ajax’ın, üst sıralardaki takımlarla arasındaki bağı koruyabilmesi için kazanması gerekiyor. Ayrıca perşembe günü Konferans Ligi’nde Hajduk Split ile oynanacak karşılaşma öncesi iyi bir prova da isteniyor.

Ajax ilk 11’i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Gloukh.

NEC ilk 11’i: Crettaz; Storm, Schuurs, Gabriel Brás; Tadic, Nejasmic, Kers, Fonville; Chery, Lebreton; Linssen.