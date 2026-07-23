Ajax'ın muhtemel kadrosu: Míchel, yaz transfer döneminde takıma katılan iki oyuncuyla maça başlayacak

Ajax, Conference League’in ikinci ön eleme turunda FK Vojvodina ile karşılaşacak. Voetbalzone, teknik direktör Míchel’in iki yeni transferi ilk 11’de oynatacağını öngörüyor. Ziggo Sport, Ajax’ın bu Avrupa deplasman maçını ana kanalından yayınlayacak ve maç saat 20:00’de başlayacak.

Marc-André ter Stegen henüz takıma katılmadığı için Amsterdam ekibinin kalesini Maarten Paes koruyacak. Lucas Rosa (sağ) ve yeni transfer Caio Henrique (sol) kanatlarda görev alacak. Aaron Bouwman ve takıma geri dönen Daley Blind ise stoper olarak sahaya çıkacak.

Youri Regeer orta sahada kontrolü elinde tutacak. Diğer orta saha oyuncuları Davy Klaassen ve Oscar Gloukh’un görevi ise Ajax’ın hücum hattıyla bağlantı kurmak olacak.

Kasper Dolberg, kısa süre önce Olympiakos maçında süre aldı ve Vojvodina karşılaşmasında ilk 11'de yer alacak. Steven Berghuis sağ kanatta başlayacak, Mika Godts ise sol kanattan tehlike yaratacak.

Vojvodina ile oynanacak rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Bu arada Ajax, İngiliz takımı Burnley ile bir hazırlık maçı oynayacak. Sırp kulübünü yenmesi halinde, üçüncü ön eleme turunda Shelbourne FC (İrlanda) veya Nõmme Kalju FC (Estonya) ile karşılaşacak ve ardından play-off'lara katılma şansı yakalayacak.

Ajax’ın muhtemel kadrosu: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts