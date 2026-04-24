Ajax'ın muhtemel kadrosu: García, Gloukh, Berghuis ve Weghorst konusunda karar verecek

Ajax'ın Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırayı elde etmek için hâlâ küçük bir şansı var. Bunun için cumartesi günü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan NAC Breda'yı yenmesi gerekiyor. Rat Verlegh Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak ve ESPN 2'den canlı olarak izlenebilecek.

Maarten Paes, birkaç haftadır Ajax'ın birinci kalecisi ve Cumartesi günü Breda'da da forma giyecek. Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa (sol) Amsterdam ekibinde bek pozisyonlarını dolduruyor. Josip Sutalo ve Youri Baas, NAC karşısında Ajax savunmasının kalbini oluşturuyor. Takehiro Tomiyasu, Heracles Almelo maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olduğu için kadroda yer almıyor.

Teknik direktör Óscar García, NAC karşısında orta sahada yine Ko Itakura'yı tercih ediyor. Ajax'ın üçlü orta sahasındaki diğer pozisyonlar Jorthy Mokio ve Oscar Gloukh tarafından dolduruluyor.

Steven Berghuis, Ajax'ın hücum hattının sağ kanadında bir kez daha görev alacak. Mika Godts sol kanatta başlayacak ve Wout Weghorst, bu sezonun ardından Amsterdam'dan ayrılabilecek olan Kasper Dolberg'in yerine yine tercih edildi.

Ajax, iki hafta önce ligin son sırasındaki Heracles Almelo'yu 0-3'lük skorla rahat bir şekilde mağlup etti. NAC ise Fortuna Sittard karşısında son dakikada önemli bir puanı kurtardı (1-1). Bu sonuçla Breda ekibi, ligin bitimine dört hafta kala küme düşme hattının üç puan altında yer alıyor.

Ajax'ın muhtemel kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.