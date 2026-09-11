Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de PSV'ye 1-3 kaybetmesinin ardından rövanşı almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Míchel, Fortuna Sittard karşısında takımında birkaç değişiklik yapıyor; Voetbalzone böyle öngörüyor. Limburg'daki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Marc-André ter Stegen, Sittard'da kaleyi koruyacak. Dörtlü savunmanın en sağındaki isim Anton Gaaei. Thilo Kehrer, geçen hafta Ruben van Bommel'in müdahalesinin ardından rehabilitasyon sürecine giren Aaron Bouwman'ın yerine oynayacak. Youri Baas, Fortuna karşısında Kehrer'in savunmadaki partneri olacak. Caio Henrique sol bekte başlayacak.

Sofyan Amrabat, PSV karşısında sonradan oyuna girerek ilk maçına çıkmıştı ve bu kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Davy Klaassen ile Julian Brandt, Danny Buijs'in takımına karşı Ajax orta sahasını tamamlayacak. Böylece Jorthy Mokio şimdilik kenarda kalacak.

Steven Berghuis, sağ kanatta kendini kanıtlama fırsatını yeniden bulurken, Abdellah Ouazane de sol tarafta hünerlerini sergileyecek. Amsterdam ekibinin hücum hattındaki lideri Tolu Arokodare olacak.

Ajax, PSV karşısında uzun süre iyi dirense de sahasında 1-3 kaybetti. Fortuna ise alt sıralardaki ADO Den Haag'ı 2-3 yenerek Eredivisie'de üst sıralara yerleşti.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.