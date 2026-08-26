Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off'larında bir kez daha FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone, bir hafta önce İsviçre'de 2-4 kazanılan maçtaki aynı ilk 11'i bekliyor. Amsterdam'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Marc-André ter Stegen, Johan Cruijff ArenA'da kaleyi koruyacak. Anton Gaaei (sağda) ve Caio Henrique (solda), Ajax'ın bekleri olacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının merkezini oluşturacak. Daley Blind henüz süre alabilecek kadar hazır değil.

Ajax orta sahasında kontrolü Youri Regeer sağlamalı. Davy Klaassen ve kısa süre önce kadroya katılan Julian Brandt ise hücum hattıyla bağlantıdan sorumlu olacak.

Ajax'tan ayrılmasına izin verilebileceği görünen Steven Berghuis, Sion karşısında sağ kanatta başlayacak. Sol kanatta Oscar Gloukh görev yapacak, ev sahibi ekipte en uçta ise yine Marcos Leonardo yer alacak. Bu da Kasper Dolberg'in bir kez daha yedek başlayacağı anlamına geliyor.

Ajax, geçen hafta İsviçre'de 2-4 kazandı. Bu nedenle Konferans Ligi lig aşaması, teknik direktör Míchel'in ekibi için artık çok yakın, ancak Sion hafife alınmamalı.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.