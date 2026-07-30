Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında FK Vojvodina ile karşılaşacak. Teknik direktör Míchel’in fazla sürpriz hazırlamadığı görülüyor. Johan Cruijff ArenA’daki mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve Ziggo Sport ana kanalından canlı yayınlanacak.

Ajax’ta kalede bir kez daha Maarten Paes olacak. Amsterdam ekibi geçen hafta Sırbistan’da oynanan ilk maçı 1-4 kazanmıştı. Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind ve Caio Henrique, savunmada sağdan sola dizilecek. Böylece Owen Wijndal yedek kulübesine çekiliyor.

Ajax orta sahasında da büyük bir sürpriz yok. Kontrolü sağlaması gereken isim Youri Regeer olacak. Davy Klaassen ile Oscar Gloukh ise hücum hattıyla bağlantıyı kurmakla görevlendirilecek.

Steven Berghuis’in sağda, Mika Godts’un ise solda hücum kanatlarında tehlike yaratması bekleniyor. Míchel’in sisteminde en uçtaki santrfor Kasper Dolberg olacak. Pazar günü Burnley karşısında süre alan yeni transfer Marcos Leonardo ise oyuna sonradan girme umudu taşıyor.

Ajax’ın Vojvodina karşısında tamamen şaşırtılmaması halinde, üçüncü eleme turunda büyük olasılıkla 6 ve 13 Ağustos’ta Shelbourne FC ile iki maç oynanacak. İrlanda ekibi, ikinci eleme turundaki ilk maçta Estonya temsilcisi Nõmme Kalju FC’yi 5-2 mağlup etti.

Olası play-off maçları 20 ve 27 Ağustos’ta oynanacak. Ajax’ın tüm bu turları geçmesi halinde lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos’ta yapılacak. Altı rakibin yer alacağı ana turnuva 15 Ekim’de başlayacak.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.