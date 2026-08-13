Ajax’ın muhtemel ilk 11’i: Míchel, Steven Berghuis’un yerine geçecek ismi işaret etti

Ajax, perşembe akşamı İrlanda'da FC Shelbourne ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam ekibi, Konferans Ligi play-off'larına kalmayı umuyor ve 3-1'lik avantajını koruyor.

İkinci eleme turunda FK Vojvodina'yı oldukça rahat geçen Ajax, geçen perşembe Johan Cruijff ArenA'da Shelbourne'u da kolay geçti.

Ajax çok sayıda fırsatı değerlendiremedi ve son bölümde bir gol yedi, bu da Shelbourne'un play-off'lara kalma umutlarını az da olsa sürdürmesini sağladı.

Bunun için İrlanda ekibinin Marc ter Stegen'i en az iki kez geçmesi gerekecek. Alman kaleci, geçen hafta sonu PEC Zwolle karşısında kalede başladı (0-2 galibiyet) ve iyi bir izlenim bıraktı.

Onun önünde Ajax savunması, Caio Henrique'nin yerine oynayacak Owen Wijndal, Youri Baas'a tercih edilen Daley Blind, Aaron Bouwman ve Lucas Rosa'dan oluşacak.

Orta sahada Míchel'in tercihi Youri Regeer, Davy Klaassen ve Oscar Gloukh olacak. Bu üçlü şu ana kadar Konferans Ligi'ndeki her maçta birlikte oynadı.

Hücum hattında ise Ajax'ın İspanyol teknik adamının karar vermesi gerekiyor, çünkü Steven Berghuis özel nedenlerden dolayı Dublin'de yer almıyor. PEC Zwolle maçına tam olarak hazır olmadığı için yedek kulübesinde başlayan Mika Godts'un da muhtemelen dinlendirilmesi bekleniyor.

Bu nedenle Míchel, tıpkı PEC Zwolle maçında olduğu gibi sol kanatta Abdellah Ouazane ile başlayacak. Sağ kanatta Maher Carrizo forma giyecek, santrforda ise şu ana kadarki her maçta olduğu gibi Kasper Dolberg başlayacak.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Regeer, Klaassen, Gloukh; Ouazane, Dolberg, Carrizo